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Можно ли сажать помидоры дважды на одном и том же месте? Запомните это раз и навсегда

0:57
Садоводство

Можно ли сажать помидоры на одном и том же месте

Томаты, как и многие другие овощные культуры, не рекомендуется выращивать на одном и том же месте.

Томаты
Фото: creativecommons.org by Muffet is licensed under https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/deed.en
Томаты

На садовом участке, где росли пасленовые, помидоры можно высаживать только через 3 года. Кроме того, чтобы высадить овощную рассаду, необходимо заранее подготовить почву.

Дело в том, что когда вы сажаете помидоры на одном и том же месте, вы снижаете уровень урожайности, а также снижаете устойчивость к вредителям и болезням.

Важно знать, что томаты нельзя сажать не только после томатов, но и после других пасленовых культур — баклажанов, болгарского перца и картофеля.

Кроме того, не стоит сажать несколько видов пасленовых рядом друг с другом, так как у них одинаковые виды вредителей и болезней. Почва нуждается в покое после выращивания овощей — не менее 2 лет.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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