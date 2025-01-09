Где на огороде следует посадить тыкву? Урожай будет большим

Тыквенные культуры достаточно светолюбивы, поэтому опытные огородники рекомендуют высаживать овощ на открытых, освещенных солнцем участках огорода.
Как правило, тыква предпочитает мало тени или яркий солнечный свет. Можно выращивать тыквы рядом с кукурузой. Это придаст тыкве некоторую тень и идеальное количество света.
Солнечный свет необходим для роста овоща и нормального развития, чтобы плоды были крупными и вкусными. Под прямыми солнечными лучами весь день овощ может немного пострадать. Тем не менее это одно из немногих растений, способных выдержать 6-8 часов палящего солнца.
При посадке тыквы в почву под лунки нужно добавить ведро компоста или перепревшего навоза. Кроме того, почву можно дополнительно удобрить древесной золой или суперфосфатом.
Ты́ква (лат. Cucurbita) — род травянистых растений семейства Тыквенные (Cucurbitaceae).
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