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Как избежать искривления огурцов: секреты опытных огородников

2:59
Садоводство

Идеальные огурцы — это ровные, красивые и вкусные плоды. Однако искривление плодов — проблема, с которой сталкиваются многие огородники. Чтобы её избежать, важно понять основные причины и методы их устранения.

Завязь огурца
Фото: commons.wikimedia. org by apple2000, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Завязь огурца

1. Дефицит питательных веществ

Одной из главных причин деформации огурцов является нехватка питательных элементов:

Калий. При его недостатке огурцы приобретают грушевидную форму, желтеют и сужаются у плодоножки. Для восполнения калия используйте растворы калийной соли или зольную воду.

Азот. Недостаток азота приводит к светлым плодам, которые расширяются у основания и сужаются к концу. Внесите органические удобрения или мочевину для устранения проблемы.

Комплексные микроэлементы. Их нехватка вызывает причудливые формы, похожие на "гантели". Подкормите растения нитроаммофоской.

2. Нарушение агротехники

Неправильные условия выращивания также влияют на форму плодов:

Место посадки. Огурцы нуждаются в солнечном участке, без затенения деревьями или строениями.

Севооборот. Не высаживайте огурцы на одном месте несколько лет подряд. Идеальными предшественниками будут томаты, картофель или капуста.

Тип опыления. Смешивание пчелоопыляемых и партенокарпических сортов приводит к дефектным плодам. При необходимости изолируйте сорта с помощью укрывного материала.

3. Ошибки ухода

Неправильный уход часто становится причиной искривления огурцов:

Полив. Огурцы любят влагу, но её недостаток приводит к горьким и деформированным плодам. Используйте тёплую воду (25-28°C) для полива и старайтесь поддерживать регулярный график увлажнения.

Температурные перепады. В открытом грунте резкое снижение температуры ночью провоцирует образование плодов в форме "песочных часов". Укрытие агроволокном поможет решить проблему.

Сбор урожая. Задержка с уборкой плодов ведёт к их перезреванию, что негативно сказывается на качестве молодых огурчиков.

4. Особенности сорта

Иногда необычная форма плодов заложена генетически. Китайские или ранние сорта, высаженные в неподходящих условиях, могут давать кривые огурцы. Ознакомьтесь с характеристиками семян перед покупкой, чтобы избежать сюрпризов.

Заключение

Грамотный уход за огурцами, соблюдение агротехнических правил и правильный выбор семян — ключ к получению ровных и качественных плодов. Устранение типичных ошибок обеспечит обильный и красивый урожай.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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