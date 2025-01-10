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Эти ошибки при выращивании перца могут уничтожить ваш урожай

2:27
Садоводство

Выращивание перца требует внимания и соблюдения правил ухода, ведь даже незначительные ошибки могут привести к снижению урожая или гибели растения. Разберём самые распространённые ошибки огородников и способы их избежать.

Перец
Фото: flickr.com by Harvey Barrison, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Перец

1. Чрезмерный полив

Перец не переносит частого полива. Избыток влаги провоцирует корневую гниль и замедляет развитие плодов. Чтобы сохранить оптимальную влажность почвы, рекомендуется мульчировать грунт опилками или соломой. Это не только удерживает влагу, но и препятствует росту сорняков, а сами плоды остаются чистыми и защищёнными от гнили.

2. Отсутствие подвязки

Во время плодоношения кусты перца становятся хрупкими из-за тяжести плодов. Без подвязки они могут сломаться, а плоды, касаясь земли, начнут гнить или подвергаться атакам вредителей. Регулярная подвязка поддерживает кусты и сохраняет урожай.

3. Недостаток питания

Для полноценного плодоношения перец нуждается в регулярной подкормке. Дефицит питательных веществ приводит к деформации плодов, засыханию и скручиванию листьев. Подкормки следует начинать с появления бутонов, используя комплексные удобрения, которые содержат все необходимые микро- и макроэлементы.

4. Несвоевременная обрезка побегов

Нижние побеги, боковые отростки и ненужные побеги, которые не формируют цветоносов, отнимают силы у растения. Без их удаления куст будет развиваться в ущерб плодам, которые станут мелкими и деформированными.

5. Неправильное расположение и рыхление

Перцу требуется солнечный участок. В тени рассада вытягивается, становится слабой, а плоды созревают медленно и неравномерно. Глубокое рыхление также может нанести вред: корни перца расположены близко к поверхности, поэтому их легко повредить. Лучше рыхлить грунт аккуратно и неглубоко.

Секрет успеха

Выращивая перец, важно избегать этих ошибок. Правильный уход обеспечит здоровый рост растений и богатый урожай. Соблюдение рекомендаций поможет не только сохранить плоды, но и улучшить их качество.

Уточнения

Пе́рец - название ряда различных растений, а также распространённых пряностей, получаемых из их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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