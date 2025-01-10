Гардения: королева ароматов в вашем доме

Гардения всегда привлекала внимание своим утонченным ароматом. Эссенцию этого цветка используют в парфюмерии, косметике, а также при производстве мыла и масел. Род гардении относится к семейству Мареновые, и её ближайшие родственники — бовардия и кофе. Свое название растение получило в честь учёного Александра Гардена, известного физика.
Среди популярных видов выделяют Gardenia jasminoides, с соцветиями, похожими на камелию, из Южного Китая, и Gardenia thunbergia из Южной Африки. Сегодня, благодаря тепличному выращиванию, гардении доступны круглый год, хотя зимой найти их сложнее.
Гардении имеют разделение на "сословия". Самые дорогие цветы продаются в стадии бутона и требуют бережного раскрытия под водой. Для защиты внутренних лепестков используют воск, а соцветия поддерживают с помощью специальных "воротников" из листвы. Более бюджетные варианты раскрываются естественно и поддерживаются пластиковыми воротничками.
Гардения насчитывает около 250 видов, преимущественно из субтропических лесов Китая и Японии. Это вечнозеленые кустарники или небольшие деревья с глянцевыми листьями и ароматными цветами. В цветоводстве чаще всего встречается гардения жасминовидная. Её ценят за возможность формирования кроны, однако она требует бережного ухода, не переносит перепадов температуры и застоя воды.
Размножают гардению черенками в феврале-марте. Для укоренения применяют фитогормоны, поддерживая температуру почвы до 25-27 °C.
Гардения может страдать от недостатка света, щелочной почвы или вредителей. Проблемы также возникают из-за неправильного полива, перепадов температуры или пересыхания грунта.
Гардения — символ утончённости и аромата, но требует внимания и заботы. С правильным уходом она станет украшением любого интерьера.
Гарде́ния (лат. Gardénia) — род тропических растений семейства Мареновые (Rubiaceae).
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