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Гардения: королева ароматов в вашем доме

3:03
Садоводство

Гардения всегда привлекала внимание своим утонченным ароматом. Эссенцию этого цветка используют в парфюмерии, косметике, а также при производстве мыла и масел. Род гардении относится к семейству Мареновые, и её ближайшие родственники — бовардия и кофе. Свое название растение получило в честь учёного Александра Гардена, известного физика.

Гардения
Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Гардения

Среди популярных видов выделяют Gardenia jasminoides, с соцветиями, похожими на камелию, из Южного Китая, и Gardenia thunbergia из Южной Африки. Сегодня, благодаря тепличному выращиванию, гардении доступны круглый год, хотя зимой найти их сложнее.

Королева ароматов

Гардении имеют разделение на "сословия". Самые дорогие цветы продаются в стадии бутона и требуют бережного раскрытия под водой. Для защиты внутренних лепестков используют воск, а соцветия поддерживают с помощью специальных "воротников" из листвы. Более бюджетные варианты раскрываются естественно и поддерживаются пластиковыми воротничками.

Ботанические особенности

Гардения насчитывает около 250 видов, преимущественно из субтропических лесов Китая и Японии. Это вечнозеленые кустарники или небольшие деревья с глянцевыми листьями и ароматными цветами. В цветоводстве чаще всего встречается гардения жасминовидная. Её ценят за возможность формирования кроны, однако она требует бережного ухода, не переносит перепадов температуры и застоя воды.

Выращивание гардении

  • Температура: зимой — 16-18 °C, летом — не выше 22 °C. Избегайте резких перепадов.
  • Освещение: светолюбива, но летом избегайте прямых лучей в жаркие часы. Зимой — максимум света.
  • Полив: весной и летом обильный, зимой — умеренный. Используйте мягкую, слегка тёплую воду.

Размножение

Размножают гардению черенками в феврале-марте. Для укоренения применяют фитогормоны, поддерживая температуру почвы до 25-27 °C.

Возможные трудности

Гардения может страдать от недостатка света, щелочной почвы или вредителей. Проблемы также возникают из-за неправильного полива, перепадов температуры или пересыхания грунта.

Сорта гардении

  • "Veitchii' - зимнее цветение, махровые белые цветки.
  • "First Love' - крупные ароматные цветки, цветёт дважды в год.
  • "Flore Pleno' - крупные махровые соцветия.
  • "Kleim's Hardy' - небольшие белые цветки.
  • "Variegata' - пестролистный сорт с белыми махровыми цветами.

Гардения — символ утончённости и аромата, но требует внимания и заботы. С правильным уходом она станет украшением любого интерьера.

Уточнения

Гарде́ния (лат. Gardénia) — род тропических растений семейства Мареновые (Rubiaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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