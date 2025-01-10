Гардения: королева ароматов в вашем доме

3:03 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гардения всегда привлекала внимание своим утонченным ароматом. Эссенцию этого цветка используют в парфюмерии, косметике, а также при производстве мыла и масел. Род гардении относится к семейству Мареновые, и её ближайшие родственники — бовардия и кофе. Свое название растение получило в честь учёного Александра Гардена, известного физика.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Гардения

Среди популярных видов выделяют Gardenia jasminoides, с соцветиями, похожими на камелию, из Южного Китая, и Gardenia thunbergia из Южной Африки. Сегодня, благодаря тепличному выращиванию, гардении доступны круглый год, хотя зимой найти их сложнее.

Королева ароматов

Гардении имеют разделение на "сословия". Самые дорогие цветы продаются в стадии бутона и требуют бережного раскрытия под водой. Для защиты внутренних лепестков используют воск, а соцветия поддерживают с помощью специальных "воротников" из листвы. Более бюджетные варианты раскрываются естественно и поддерживаются пластиковыми воротничками.

Ботанические особенности

Гардения насчитывает около 250 видов, преимущественно из субтропических лесов Китая и Японии. Это вечнозеленые кустарники или небольшие деревья с глянцевыми листьями и ароматными цветами. В цветоводстве чаще всего встречается гардения жасминовидная. Её ценят за возможность формирования кроны, однако она требует бережного ухода, не переносит перепадов температуры и застоя воды.

Выращивание гардении

Температура : зимой — 16-18 °C, летом — не выше 22 °C. Избегайте резких перепадов.

: зимой — 16-18 °C, летом — не выше 22 °C. Избегайте резких перепадов. Освещение : светолюбива, но летом избегайте прямых лучей в жаркие часы. Зимой — максимум света.

: светолюбива, но летом избегайте прямых лучей в жаркие часы. Зимой — максимум света. Полив: весной и летом обильный, зимой — умеренный. Используйте мягкую, слегка тёплую воду.

Размножение

Размножают гардению черенками в феврале-марте. Для укоренения применяют фитогормоны, поддерживая температуру почвы до 25-27 °C.

Возможные трудности

Гардения может страдать от недостатка света, щелочной почвы или вредителей. Проблемы также возникают из-за неправильного полива, перепадов температуры или пересыхания грунта.

Сорта гардении

"Veitchii' - зимнее цветение, махровые белые цветки.

- зимнее цветение, махровые белые цветки. "First Love' - крупные ароматные цветки, цветёт дважды в год.

- крупные ароматные цветки, цветёт дважды в год. "Flore Pleno' - крупные махровые соцветия.

- крупные махровые соцветия. "Kleim's Hardy' - небольшие белые цветки.

- небольшие белые цветки. "Variegata' - пестролистный сорт с белыми махровыми цветами.

Гардения — символ утончённости и аромата, но требует внимания и заботы. С правильным уходом она станет украшением любого интерьера.

Уточнения

Гарде́ния (лат. Gardénia) — род тропических растений семейства Мареновые (Rubiaceae).

