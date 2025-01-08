Пчёлы даже не посмотрят в строну соседского сада: посадите эти растения

2:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите привлечь пчёл в свой сад? Оказывается, они совсем не заботятся о том, что растёт у соседей. Всё, что им нужно, — это разнообразие цветов. Исследования показывают, что даже в местах с минимальной зеленью пчёлы найдут нужные растения, если вы их посадите.

Фото: commons.wikimedia.org by Devcore, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пчела

Как это выяснили?

Для проверки гипотезы о влиянии окружающего ландшафта на пчёл, команда учёных создала пять одинаковых садов в разных местах Теннесси. Участки включали пастбища, органические фермы и ботанический сад. В каждом из садов высадили 18 видов многолетников из трёх семейств: мятных, подсолнечных и бобовых. Наблюдения велись в течение трёх лет с помощью ручного пылесоса "Bug Vac", а опрос каждого растения занимал пять минут каждую неделю.

Результаты оказались удивительными: окружающая местность почти не влияла на разнообразие и количество опылителей. Основной фактор успеха — количество и виды цветов. Например, подсолнечник на пастбище привлёк столько же пчёл, сколько в ботаническом саду.

Какие растения выбрать?

Мятные (Lamiaceae) : обеспечивают насекомых большим количеством нектара. Подходят для привлечения широкого круга опылителей. Примеры: горная мята, лесная мята.

: обеспечивают насекомых большим количеством нектара. Подходят для привлечения широкого круга опылителей. Примеры: горная мята, лесная мята. Подсолнечные (Asteraceae) : богаты и нектаром, и пыльцой, подходят для пчёл-специалистов. Примеры: астры, кореопсис.

: богаты и нектаром, и пыльцой, подходят для пчёл-специалистов. Примеры: астры, кореопсис. Бобовые (Fabaceae): обеспечивают высокий уровень белка, что важно для следующего поколения пчёл. Примеры: индиго, клевер кустарниковый.

Каждое семейство вносит свой вклад, поэтому стоит высаживать растения из всех трёх категорий.

Ваш сад — шанс для пчёл

Мир насекомых сталкивается с многочисленными угрозами: от утраты среды обитания до пестицидов. Но даже небольшой сад с разными цветами может стать настоящим оазисом для пчёл. Чем больше цветов и их видов — тем больше опылителей вернётся к вам.

Уточнения

Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.



Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

