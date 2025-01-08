Пчёлы даже не посмотрят в строну соседского сада: посадите эти растения

Хотите привлечь пчёл в свой сад? Оказывается, они совсем не заботятся о том, что растёт у соседей. Всё, что им нужно, — это разнообразие цветов. Исследования показывают, что даже в местах с минимальной зеленью пчёлы найдут нужные растения, если вы их посадите.
Для проверки гипотезы о влиянии окружающего ландшафта на пчёл, команда учёных создала пять одинаковых садов в разных местах Теннесси. Участки включали пастбища, органические фермы и ботанический сад. В каждом из садов высадили 18 видов многолетников из трёх семейств: мятных, подсолнечных и бобовых. Наблюдения велись в течение трёх лет с помощью ручного пылесоса "Bug Vac", а опрос каждого растения занимал пять минут каждую неделю.
Результаты оказались удивительными: окружающая местность почти не влияла на разнообразие и количество опылителей. Основной фактор успеха — количество и виды цветов. Например, подсолнечник на пастбище привлёк столько же пчёл, сколько в ботаническом саду.
Каждое семейство вносит свой вклад, поэтому стоит высаживать растения из всех трёх категорий.
Мир насекомых сталкивается с многочисленными угрозами: от утраты среды обитания до пестицидов. Но даже небольшой сад с разными цветами может стать настоящим оазисом для пчёл. Чем больше цветов и их видов — тем больше опылителей вернётся к вам.
Пчёлы (лат. Anthophila) — клада летающих насекомых из надсемейства Apoidea отряда перепончатокрылых, родственная осам и муравьям.
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.
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