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Клубника в квартире: удивительный способ наслаждаться ягодами круглый год

1:54
Садоводство

Выращивание клубники в квартире зимой — это не только увлекательно, но и возможно! Зачем ограничиваться сезонными ягодами, если можно наслаждаться свежими клубничками в любое время года? Удачно подобрав сорта и обеспечив правильный уход, можно добиться отличных результатов.

Клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Formulax, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Клубника

Подбор сорта

В первую очередь, важно выбрать подходящий сорт клубники. Для зимнего выращивания идеально подходят такие сорта, как "Альба" или "Клери", так как они достаточно компактны и имеют высокий выход ягод.

Подготовка к посадке

Следующий шаг — подготовка к посадке. Для этого вам понадобятся:

  • Кашпо с дренажными отверстиями.
  • Качественный грунт, богатый органическими веществами.
  • Удобрения, которые помогут растению развиваться.

Процесс посадки

Сначала заполните кашпо подготовленным грунтом, затем сделайте небольшие углубления для корней. Поместите в них саженцы и аккуратно засыпьте, чтобы не повредить корни. Полейте растения умеренно, чтобы избежать застоя воды.

Условия для роста

Клубника требует достаточно света и тепла. Разместите горшки на подоконнике, где много солнечного света. Если этого недостаточно, используйте специальные лампы для растений. Температура воздуха должна быть в пределах 18-24 градусов.

Уход за растениями

Регулярно поливайте клубнику, особенно во время цветения и формирования ягод. Не забывайте про подкормки, которые обеспечат необходимые питательные вещества для растения.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить собственную клубнику даже в условиях городской квартиры. И в итоге получите не только отличный урожай, но и массу положительных эмоций от процесса!

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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