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Зимнее размножение смородины: сэкономьте время и усилия

1:50
Садоводство

Заготовить черенки смородины зимой — это не только просто, но и эффективно. Задумайтесь: когда еще можно так успешно размножить любимые кусты? Этот способ позволяет значительно сэкономить время и усилия при посадке новых растений.

Смородина
Фото: commons.wikimedia.org by Paolo Neo
Смородина

Для успешного размножения смородины следует следовать нескольким важным этапам. В первую очередь, выберите здоровые, крепкие растения. Черенки должны быть хорошо развиты и свободны от заболеваний. Для лучшего результата рекомендуется проводить заготовку в конце зимы или ранней весной, когда растения находятся в состоянии покоя.

Как только черенки будут нарезаны, их необходимо подготовить. Срезы делаются под углом в 45 градусов, что способствует лучшему впитыванию влаги. Затем их помещают в контейнер с водой на несколько дней, чтобы ускорить процесс укоренения.

После подготовки можно приступать к посадке. Лучше всего использовать легкий, воздухопроницаемый грунт. Подготовленные черенки следует высаживать в заранее подготовленные лунки, заглубляя их на 2-3 почки. Не забывайте про регулярный полив — он будет способствовать успешному укоренению.

К моменту, когда на черенках появятся новые побеги, можно начинать подготовку к пересадке. Уход за смородиной не требует особых усилий, но важно следить за состоянием почвы и вовремя удалять сорняки.

Смородина — это не только вкусные ягоды, но и множество полезных витаминов. Ее культивация не только обогатит ваш сад, но и подарит удивительное удовольствие от сбора урожая. Попробуйте размножить смородину черенками, и вы обязательно увидите результат.

Уточнения

Сморо́дина (лат. Ríbes) — род двудольных цветковых растений монотипного семейства Крыжовниковые порядка Камнеломкоцветные, включающий около 200 природных видов. 

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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