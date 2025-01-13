Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Яна Рудковская рассказала историю своего знакомства с Евгением Плющенко
Приняли неизбежное: в США заявили, что Украина признала провал в Курской области
Вмешательство извне: в Сербии заявили, что США вынудили Украину вести войну против РФ
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США

Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада

Садоводство

Ищете идеальный сорт крыжовника, чтобы наслаждаться его вкусом без лишних хлопот? Вы на правильном пути! Некоторые сорта этого замечательного ягодного кустарника не только радуют своим вкусом, но и практически не имеют шипов. Это делает их сбор гораздо проще и приятнее.

Крыжовник в тарелке
Фото: Freepik by timolina
Крыжовник в тарелке

При выборе крыжовника обратите внимание на следующие сорта, которые заслуживают вашего внимания:

  1. Кулагина — сладкие ягоды, небольшое количество шипов.
  2. Малахит — устойчив к болезням, с большими ягодами.
  3. Зеленый смарагд — кисло-сладкий вкус, минимальное количество шипов.
  4. Секрет — сладкий и ароматный, подходит для свежего употребления.
  5. Сладкий зеленый — сладкие ягоды, с легкой кислинкой.
  6. Индийский — оригинальный вкус и низкое содержание шипов.
  7. Ремонтантный — плодоношение на протяжении всего сезона.
  8. Капитолий — отлично переносит зимние холода, с прекрасным вкусом.
  9. Космический — крупные ягоды, легкий сбор без шипов.
  10. Крымский — имеет сладкие ягоды и отличается высокими показателями урожайности.

Сорта крыжовника, не имеющие шипов, позволяют избежать неприятностей при сборе. При этом они могут предложить разнообразные вкусовые качества, что делает их универсальными для различных блюд.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке
Здоровье
Ошибка которую нельзя допускать в бане: о соли и каменке Аудио 
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом
Шоу-бизнес
Кинокритик Голубчиков объяснил, почему Юра Борисов популярен за рубежом Аудио 
Популярное
С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации

В России с 1 февраля 2025 года возможна дополнительная индексация пенсий в случае, если уровень инфляции превысит прогнозируемые показатели.

С 1 февраля пенсионерам увеличат выплаты: подробности индексации
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Научные объяснения: почему долгожители не являются примерами для подражания
Что не любит морковь? Ошибки, из-за которых можно потерять урожай
На сколько подешевеет недвижимость в России? Ожидаемые изменения на рынке
Правительство РФ обратило внимание на экологическую катастрофу в Тамани и Крыму Любовь Степушова Нагатинская набережная: новый центр притяжения для жителей и туристов Игорь Буккер Earthquake: ожидаются сильные землетрясения в сейсмоопасных регионах Олег Володин
Живая изгородь своими руками: три идеальных растения для дачи
Аккумулятор перестал держать заряд: узнайте, что делать
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Лучшие сорта томатов для 2025 года: топ-5 для вашего сада»
Последние материалы
Секретная пыточная — на Украине пытаются разоблачить Киев, заручившись помощью США
Увеличить расходы: Марк Рютте заяви о необходимости финансирования НАТО
Избегая войны: США меняют отношениями с Китаем
Узнайте, как спасти абрикос от засыхания
Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада
Маникюр 2025 года: 5 оттенков, которые не выйдут из моды
Переход под протекторат: Молдавия хочет больше сотрудничества с США
Компот или узвар: что подать к семейному ужину
Вынужденный шаг: в США заявили о необходимости снизить призывной возраст на Украине
10 археологических находок Карелии, которые поражают воображение
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.