Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада

Ищете идеальный сорт крыжовника, чтобы наслаждаться его вкусом без лишних хлопот? Вы на правильном пути! Некоторые сорта этого замечательного ягодного кустарника не только радуют своим вкусом, но и практически не имеют шипов. Это делает их сбор гораздо проще и приятнее.

Фото: Freepik by timolina Крыжовник в тарелке

При выборе крыжовника обратите внимание на следующие сорта, которые заслуживают вашего внимания:

Кулагина — сладкие ягоды, небольшое количество шипов. Малахит — устойчив к болезням, с большими ягодами. Зеленый смарагд — кисло-сладкий вкус, минимальное количество шипов. Секрет — сладкий и ароматный, подходит для свежего употребления. Сладкий зеленый — сладкие ягоды, с легкой кислинкой. Индийский — оригинальный вкус и низкое содержание шипов. Ремонтантный — плодоношение на протяжении всего сезона. Капитолий — отлично переносит зимние холода, с прекрасным вкусом. Космический — крупные ягоды, легкий сбор без шипов. Крымский — имеет сладкие ягоды и отличается высокими показателями урожайности.

Сорта крыжовника, не имеющие шипов, позволяют избежать неприятностей при сборе. При этом они могут предложить разнообразные вкусовые качества, что делает их универсальными для различных блюд.

Уточнения

Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).

