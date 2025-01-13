Идеальный крыжовник: сорта без шипов для вашего сада

Ищете идеальный сорт крыжовника, чтобы наслаждаться его вкусом без лишних хлопот? Вы на правильном пути! Некоторые сорта этого замечательного ягодного кустарника не только радуют своим вкусом, но и практически не имеют шипов. Это делает их сбор гораздо проще и приятнее.
При выборе крыжовника обратите внимание на следующие сорта, которые заслуживают вашего внимания:
Сорта крыжовника, не имеющие шипов, позволяют избежать неприятностей при сборе. При этом они могут предложить разнообразные вкусовые качества, что делает их универсальными для различных блюд.
Крыжо́вник обыкнове́нный или Крыжо́вник европе́йский (лат. Ríbes úva-críspa), — вид растений рода Смородина (Ribes) семейства Крыжовниковые (Grossulariaceae).
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