Как правильно посадить чеснок в горшке и не ошибиться

1:50 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите вырастить вкусный чеснок на подоконнике? Это вполне реально, и вам не потребуется много усилий. Чеснок не только придаёт блюдам неповторимый аромат, но и обладает полезными свойствами. Вы можете наслаждаться свежими зубчиками прямо из горшка круглый год.

Фото: flickr.com by INRA DIST is licensed under https://www.flickr.com/photos/inra_dist/23592443161/ Чеснок

Подходящие сорта. Для домашнего выращивания лучше всего выбирать озимые сорта, такие как "Северный" или "Долгожданный". Они более устойчивы к заболеваниям и адаптированы для условий закрытого грунта.

Что потребуется? Вам понадобятся:

Посадочный чеснок (обязательно здоровый)

Горшок или контейнер с дренажными отверстиями

Универсальная земля для комнатных растений

Место с хорошим освещением

Этапы посадки

Подготовка чеснока. Выберите здоровые головки, разделите их на зубчики, но не очищайте.

Заполнение горшка. Наполните контейнер землёй, оставив место для зубчиков. Убедитесь, что грунт рыхлый и питательный.

Посадка. Углубите зубчики примерно на 5 см, расстояние между ними должно составлять 10-15 см.

Полив. После посадки обильно полейте, но избегайте застоя воды.

Уход. Чеснок требует регулярного полива и удобрений. Можно использовать органические подкормки.

Советы по уходу. Чеснок нуждается в достаточном количестве света, поэтому разместите его на южном окне. Важно также следить за температурой: оптимально 18-22°C.

Соблюдая эти простые правила, вы сможете вырастить свой чеснок и наслаждаться его вкусом и ароматом в любое время года.

Уточнения

Чесно́к (лат. Állium satívum) — многолетнее травянистое растение; вид рода Лук подсемейства Луковые (Allioideae) семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae), ранее выделялся в самостоятельное семейство Луковые (Alliaceae).

