Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

Если в саду чего-то не хватает, возможно, именно этого растения. Оно не требует особого ухода, охотно растёт группами и наполняет воздух тонким ароматом, превращая участок в уголок уюта и изысканности.
Речь идёт о розе Салли Холмс — пышной красавице с прямыми побегами, крупными соцветиями и эффектной внешностью. Это идеальный выбор для пергол, беседок и вертикального озеленения. Её можно направлять по опорам, формировать арки и обрамлять фасады — растение легко поддаётся формовке.
Сорт был выведен британцем Робертом А. Холмсом в 1976 году. Он назвал розу в честь своей жены, и этот романтический жест обрёл мировое признание — в 2012 году цветок получил награду "Любимая роза мира". Селекционер скрестил розы Ivory Fashion и Ballerina — и создал сорт, который сегодня украшает тысячи садов.
Салли Холмс хорошо чувствует себя на солнце и в дренированной почве. Её цветы распускаются пышными букетами, каждый с пятью простыми лепестками, но вместе они создают впечатляющее цветение. Растение легко адаптируется и радует устойчивостью к непогоде.
Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в крупных горшках. Главное — обрезать аккуратно: удалять старые ветви, давая место молодым. И она щедро ответит буйством цвета.
Полив розе требуется умеренный — достаточно дважды в неделю. В сезон дождей лучше полагаться на естественные осадки: дождевая вода способствует пышному цветению.
Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.
Водители, сверлящие катализатор ради «ускорения», рискуют остаться не только без экологии, но и без двигателя.