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Цветок, что растёт сам, пахнет шиком и превращает дачу в дворец вообще без ухода

1:51
Садоводство

Если в саду чего-то не хватает, возможно, именно этого растения. Оно не требует особого ухода, охотно растёт группами и наполняет воздух тонким ароматом, превращая участок в уголок уюта и изысканности.

Штамбовая роза
Фото: commons.wikimedia. org by Moonik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Штамбовая роза

Речь идёт о розе Салли Холмс — пышной красавице с прямыми побегами, крупными соцветиями и эффектной внешностью. Это идеальный выбор для пергол, беседок и вертикального озеленения. Её можно направлять по опорам, формировать арки и обрамлять фасады — растение легко поддаётся формовке.

История с любовью

Сорт был выведен британцем Робертом А. Холмсом в 1976 году. Он назвал розу в честь своей жены, и этот романтический жест обрёл мировое признание — в 2012 году цветок получил награду "Любимая роза мира". Селекционер скрестил розы Ivory Fashion и Ballerina — и создал сорт, который сегодня украшает тысячи садов.

Простота и эффектность

Салли Холмс хорошо чувствует себя на солнце и в дренированной почве. Её цветы распускаются пышными букетами, каждый с пятью простыми лепестками, но вместе они создают впечатляющее цветение. Растение легко адаптируется и радует устойчивостью к непогоде.

Подходит для выращивания как в открытом грунте, так и в крупных горшках. Главное — обрезать аккуратно: удалять старые ветви, давая место молодым. И она щедро ответит буйством цвета.

Немного воды — и много красоты

Полив розе требуется умеренный — достаточно дважды в неделю. В сезон дождей лучше полагаться на естественные осадки: дождевая вода способствует пышному цветению.

Уточнения

Ро́за — собирательное название видов и сортов представителей рода Шипо́вник (лат. Rósa), выращиваемых человеком и растущих в дикой природе.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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