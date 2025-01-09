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Огурцы, которые плодоносит всё лето: выбираем лучшие сорта

2:17
Садоводство

Хотите наслаждаться свежими огурцами все лето? Тогда выбирайте сорта, которые долго дают урожай! Существует множество видов, которые порадуют вас плодами на протяжении всего сезона. Некоторые сорта могут приносить плоды до самой осени, обеспечивая вас витаминами и свежестью.

Огурцы
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Огурцы
  1. Альфа. Этот сорт считается одним из самых ранних, его плоды готовы уже через 40-45 дней. Огурцы небольшие, но очень вкусные и идеально подходят для салатов.
  2. Маша. Относится к среднеспелым сортам и начинает плодоносить примерно через 50-55 дней. Растение компактное, поэтому его удобно выращивать даже на маленьких участках.
  3. Зозуля. Один из любимых огородников сорт, который порадует вас огурцами через 45-50 дней. Плоды крупные и хрустящие, отлично подходят как для свежих салатов, так и для консервации.
  4. Вирина. Этот сорт начинает плодоносить на 55-60 день после посева. Огурцы отличаются отличным вкусом и могут храниться долго.
  5. Подарок. Сорт, который быстро растет и дает плоды через 45-50 дней. Огурцы небольшие, с тонкой кожицей, и идеально подходят для консервирования.
  6. Дачник. Плодоносит с 50-го дня. Плоды мелкие и сладкие, прекрасно подходят для закатки.
  7. Боец. Этот сорт плодоносит до глубокой осени, радующий огородников своей стабильностью и урожайностью.
  8. Таганай. Он порадует вас урожаем на 50-55 день. Плоды крупные и мясистые.
  9. Сибирский сладкий. Время созревания — 50-55 дней. Плоды сладкие и хрустящие.
  10. Лаборант. Один из самых урожайных сортов, который начнет плодоносить через 55-60 дней.

Выбирая эти сорта, вы сможете наслаждаться огурцами все лето. Подберите понравившиеся и создайте свой идеальный огород!

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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