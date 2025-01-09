Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Чашка горячего фруктово-ягодного пунша — то, что нужно холодным, зимним вечером
Живущий в США Алексей Воробьёв потерял дом из-за лесных пожаров
AZAL приостановила рейсы Баку — Казань из-за угроз безопасности
Правильная техника обгона большегрузов
Как правильно посадить чеснок в горшке и не ошибиться
В питьевой воде опознали новое химическое вещество
Огурцы, которые плодоносит всё лето: выбираем лучшие сорта
Уникальные способы сохранить садовую технику в идеальном состоянии
Секреты выбора стиральной машины, которая прослужит долго

Это важно знать о растениях на подоконнике: полезные советы

2:23
Садоводство

Огород на подоконнике — это не только увлечение, но и способ обеспечить себя свежими зелеными овощами и травами круглый год. Если вы задумались об этом, вас, вероятно, мучают вопросы. Вот ответы на самые распространенные из них.

Перец
Фото: commons.wikimedia.org by David J. Stang, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Перец
  • Как выбрать растения для подоконника? Начните с небольших и неприхотливых видов, таких как зелень и мелкие овощи. Базилик, укроп и зеленый лук отлично растут в домашних условиях и требуют минимального ухода.
  • Как обеспечить хорошее освещение? Большинство растений нуждается в ярком, но рассеянном свете. Лучше всего подойдет южное окно. Если естественного света недостаточно, используйте фитолампы для дополнения.
  • Как выбрать грунт? Выбирайте легкий и воздухопроницаемый грунт, желательно с добавлением торфа. Он обеспечит хорошую дренажность и предотвратит загнивание корней.
  • Как часто поливать растения? Полив зависит от потребностей конкретного растения и условий. Проверяйте влажность грунта — поливайте, когда верхний слой подсох. Избегайте переувлажнения.
  • Что делать с вредителями? Регулярно осматривайте растения на наличие вредителей. При обнаружении используйте натуральные средства, такие как мыльный раствор, или специальные препараты.
  • Нужна ли подкормка? Да, для активного роста растения нуждаются в питательных веществах. Используйте удобрения каждые две недели, особенно во время активного роста.
  • Можно ли высаживать семена прямо в грунт? Да, но лучше сначала прорастить их в воде или на влажной салфетке, а затем пересадить в грунт. Это поможет ускорить процесс.
  • Как избежать болезней? Важно соблюдать режим полива и не допускать застоя воды. Также регулярно проветривайте помещение и следите за состоянием растений.
  • Как правильно ухаживать за зеленью? Срезайте зелень аккуратно, чтобы не повредить растение. Это позволит ему продолжать расти.
  • Сколько времени нужно на уход за огородом на подоконнике? Уход занимает всего 15-30 минут в день. Это отличная возможность отдохнуть и насладиться процессом.

Уточнения

Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива
Экономика и бизнес
В России взяли под контроль крупнейшего производителя пива Аудио 
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
Неидеальная уборка: эти кухонные предметы необходимо мыть регулярно
Усталость не победит: секреты бодрости для водителей
В ПМР объяснили отказ от помощи Молдавии в преодолении энергетического кризиса
Раскрыт ключевой механизм рака кожи
Дуранта: секреты ухода за экзотическим кустарником
В России может появиться пиво от Xiaomi
Почему важно прокачивать икроножные мышцы?
Что такое гипертонический криз и как помочь при его возникновении
Астрофизик Франк: ученые могут узнать число внеземных цивилизаций за 10-20 лет
Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.