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Сорта моркови, которые долго хранятся и радуют вкусом

1:37
Садоводство

В поисках идеальной моркови для хранения на зиму? Это не так просто, как может показаться. Существуют сорта, которые не только хорошо хранятся, но и обладают великолепным вкусом, что делает их идеальными для соков и консервов.

Морковь
Фото: flickr.com by Jeremy Keith, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Морковь

Морковь может быть как сладкой, так и хрустящей, и выбор правильного сорта критически важен для успешного хранения. Многие огородники предпочитают сорта, которые имеют высокую урожайность и устойчивы к болезням. Один из таких популярных сортов — "Нантская". Эта морковь известна своей сладостью и ярким оранжевым цветом. Она хорошо хранится и прекрасно подходит для приготовления соков и консервов.

Другой интересный сорт — "Шантане". У него характерный округлый корнеплод, который также отличается высоким содержанием сахаров. Этот сорт отлично сохраняется в зимних условиях, а его вкус подходит как для салатов, так и для соков. При выборе моркови для хранения стоит обратить внимание на сорта, такие как "Титан" и "Лосиноостровская", которые также славятся своей устойчивостью к болезням и хорошими вкусовыми качествами.

Однако, для достижения наилучшего результата важно не только выбрать правильный сорт, но и следовать рекомендациям по хранению. Морковь лучше всего хранить в прохладном и темном месте. Также рекомендуется использовать ящики с песком для создания оптимальных условий. Сохранение влаги — ключ к долгому хранению корнеплодов.

Уточнения

Морковь посевная (лат. Daucus carota subsp. sativus) — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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