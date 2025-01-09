Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нехватка отелей остаётся ключевой проблемой для российского туризма
Что делать, если ухо стреляет: советы специалистов
Холод и ветер — как защитить волосы зимой
Кухня без лишних деталей: как спрятать все, что мешает
В чём опасность метапневмовируса из Китая?
Не все автомобили нуждаются в высокомоктановом бензине: узнайте, как выбрать правильно
Учёные выяснили, как чайные пакетики влияют на здоровье
Китайские автомобили: риски и преимущества, о которых стоит знать
Как правильно использовать топливные присадки, чтобы не навредить

Теплица под угрозой: почему стены зеленеют и как это исправить

1:48
Садоводство

С приходом зимы теплицы могут столкнуться с неожиданной проблемой — зеленеющими стенами. Эта ситуация часто возникает из-за образования плесени, грибка или водорослей, что может негативно сказаться на растениях. Зеленеющие поверхности — не только эстетическая проблема, но и признак того, что в теплице созданы условия для размножения микроорганизмов.

Теплица
Фото: creativecommons.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/
Теплица

Причиной зеленения обычно становится повышенная влажность и недостаточная вентиляция. Поэтому важно следить за уровнем влажности и проветривать теплицу, особенно в период сильных осадков. Это поможет предотвратить образование плесени и других нежелательных организмов.

Первым делом нужно очистить стенки теплицы от зеленых образований. Для этого подойдут как химические, так и народные средства. Например, раствор белого уксуса с водой или специальный антисептик для теплиц. Обработка должна быть тщательной, чтобы не осталось ни следа от плесени.

После очистки нужно обратить внимание на проветривание. Установите систему вентиляции, которая будет работать автоматически, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности. Также полезно использовать обогреватели, чтобы избежать резких перепадов температуры.

На случай, если зелень всё-таки вернется, следует периодически проводить профилактические обработки. Это могут быть как химические средства, так и натуральные, например, настои чеснока или кориандра, которые обладают антисептическими свойствами.

Не забывайте о регулярной проверке состояния растений. Если заметили ухудшение, немедленно реагируйте, чтобы избежать распространения болезни.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Новости спорта
Простой способ похудеть: ежедневная рутина поможет скинуть вес
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Садоводство, цветоводство
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года Аудио 
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось
Авто
Знак круговое движение больше не главный? Узнайте, что изменилось Аудио 
Популярное
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке

Учёные нашли загадочные зоны в мантии Земли, которые не вписываются в современные теории тектоники плит. Что скрывает недра нашей планеты?

В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Не выбрасывайте старый смартфон: Samsung готов заплатить за ваши устройства
Money.pl: Россия закрыла двери перед уходящим бельгийским инвестором
Посевной календарь для томатов: главные дни этого года
Армения передумала выдворять российскую базу из Гюмри после угроз от Алиева Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты
Жёлтые пятна под ободком унитаза исчезнут навсегда: смочите бумажные полотенца в этой дешёвой жидкости
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Как выбрать идеальную длину волос в зависимости от формы лица?
Последние материалы
В чём опасность метапневмовируса из Китая?
Не все автомобили нуждаются в высокомоктановом бензине: узнайте, как выбрать правильно
Учёные выяснили, как чайные пакетики влияют на здоровье
Китайские автомобили: риски и преимущества, о которых стоит знать
Теплица под угрозой: почему стены зеленеют и как это исправить
Как правильно использовать топливные присадки, чтобы не навредить
Японские ученые запустили проект для проживания на Луне
Учёные рассказали о риске смерти от резистентности к антибиотикам
Что нужно знать о недостатках беговых дорожек для домашнего использования
Как ухаживать за клубневой бегонией: секреты пышного цветения
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.