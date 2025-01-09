Теплица под угрозой: почему стены зеленеют и как это исправить

1:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

С приходом зимы теплицы могут столкнуться с неожиданной проблемой — зеленеющими стенами. Эта ситуация часто возникает из-за образования плесени, грибка или водорослей, что может негативно сказаться на растениях. Зеленеющие поверхности — не только эстетическая проблема, но и признак того, что в теплице созданы условия для размножения микроорганизмов.

Фото: creativecommons.org by Selso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.5/ Теплица

Причиной зеленения обычно становится повышенная влажность и недостаточная вентиляция. Поэтому важно следить за уровнем влажности и проветривать теплицу, особенно в период сильных осадков. Это поможет предотвратить образование плесени и других нежелательных организмов.

Первым делом нужно очистить стенки теплицы от зеленых образований. Для этого подойдут как химические, так и народные средства. Например, раствор белого уксуса с водой или специальный антисептик для теплиц. Обработка должна быть тщательной, чтобы не осталось ни следа от плесени.

После очистки нужно обратить внимание на проветривание. Установите систему вентиляции, которая будет работать автоматически, чтобы поддерживать оптимальный уровень влажности. Также полезно использовать обогреватели, чтобы избежать резких перепадов температуры.

На случай, если зелень всё-таки вернется, следует периодически проводить профилактические обработки. Это могут быть как химические средства, так и натуральные, например, настои чеснока или кориандра, которые обладают антисептическими свойствами.

Не забывайте о регулярной проверке состояния растений. Если заметили ухудшение, немедленно реагируйте, чтобы избежать распространения болезни.

Уточнения

Тепли́ца — отапливаемый или автономный парник для круглогодичного или внесезонного выращивания тепличных культур и рассады.

