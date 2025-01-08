Какие овощи сажать рядом для лучшего урожая

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Знаете ли вы, что удачное соседство овощей на грядке может защитить растения от вредителей и увеличить урожай? Достаточно лишь правильно спланировать посадки.

Фото: Freepik by prostooleh Работа в огороде

Почему соседство важно

Некоторые культуры могут отпугивать вредителей, защищая соседей. Например, совместное выращивание моркови и лука позволяет избежать нашествий морковной и луковой мухи.

Капуста с сельдереем — ещё одна удачная пара. Вместе они помогают бороться с вредителями и уменьшают риск заболеваний. Лучше всего использовать ранние сорта капусты, брокколи или цветную.

Какие овощи можно сажать рядом

Морковь и лук — защита от насекомых.

Капуста и сельдерей — снижение вредителей и болезней.

Огурцы и укроп, базилик и томаты — гармоничное развитие и улучшение вкуса плодов.

Кольраби и салат — оптимальное сочетание для роста.

Огурцы с фасолью или горохом — прекрасное соседство для активного плодоношения.

Фасоль и помидоры — взаимовыгодное соседство.

Редис и кабачки — редис убирают рано, освобождая место для кабачков.

Простые советы для успеха

Учитывая принципы севооборота и правильное сочетание культур, вы сможете ежегодно собирать обильный урожай. Планируйте посадки заранее, чтобы ваши грядки радовали и выглядели здоровыми.

Уточнения

О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).

