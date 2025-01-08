Какие овощи сажать рядом для лучшего урожая

Знаете ли вы, что удачное соседство овощей на грядке может защитить растения от вредителей и увеличить урожай? Достаточно лишь правильно спланировать посадки.
Некоторые культуры могут отпугивать вредителей, защищая соседей. Например, совместное выращивание моркови и лука позволяет избежать нашествий морковной и луковой мухи.
Капуста с сельдереем — ещё одна удачная пара. Вместе они помогают бороться с вредителями и уменьшают риск заболеваний. Лучше всего использовать ранние сорта капусты, брокколи или цветную.
Учитывая принципы севооборота и правильное сочетание культур, вы сможете ежегодно собирать обильный урожай. Планируйте посадки заранее, чтобы ваши грядки радовали и выглядели здоровыми.
О́вощи — кулинарный термин, обозначающий съедобную часть (например, плод или клубень) некоторых растений, а также всякую твёрдую растительную пищу, за исключением фруктов, круп и орехов (включение в эту категорию плодовых тел грибов и съедобных водорослей зависит от источника).
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