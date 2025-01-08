Посевной календарь для томатов: главные дни этого года

1:28 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Начало года — подходящее время для подготовки к посевной. Однако с томатами спешить не стоит: январь лучше посвятить покупке семян, удобрений и грунта. А вот сеять эти культуры стоит в зависимости от региона, климата и типа выращивания.

Фото: web.archive.org by Breanna Larow, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Рассада огурцов

Как выбрать правильное время

Сроки посева зависят от условий вашего региона. Чтобы рассчитать идеальную дату, вычтите из даты высадки рассады:

Время, необходимое для появления всходов.

Период созревания рассады (обычно 50-60 дней).

Для теплиц посев чаще всего начинают в первых числах марта. Если вы планируете высаживать томаты в открытый грунт, приступайте к посеву с конца марта по первую декаду апреля.

Благоприятные дни для посева

Согласно садоводческому календарю, в марте наиболее удачными днями для посева томатов считаются 10-14 и 30 числа. В апреле посев можно проводить вплоть до 11-го, за исключением 2 и 3 апреля, которые не подходят для работ.

Что важно помнить

Рассаду можно пересаживать только спустя 50-60 дней после появления первых всходов. При этом в тепличных условиях посев проводят немного раньше, чем для открытого грунта, что помогает лучше подготовить растения к высадке.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

