Посевной календарь для томатов: главные дни этого года

Начало года — подходящее время для подготовки к посевной. Однако с томатами спешить не стоит: январь лучше посвятить покупке семян, удобрений и грунта. А вот сеять эти культуры стоит в зависимости от региона, климата и типа выращивания.
Сроки посева зависят от условий вашего региона. Чтобы рассчитать идеальную дату, вычтите из даты высадки рассады:
Для теплиц посев чаще всего начинают в первых числах марта. Если вы планируете высаживать томаты в открытый грунт, приступайте к посеву с конца марта по первую декаду апреля.
Согласно садоводческому календарю, в марте наиболее удачными днями для посева томатов считаются 10-14 и 30 числа. В апреле посев можно проводить вплоть до 11-го, за исключением 2 и 3 апреля, которые не подходят для работ.
Рассаду можно пересаживать только спустя 50-60 дней после появления первых всходов. При этом в тепличных условиях посев проводят немного раньше, чем для открытого грунта, что помогает лучше подготовить растения к высадке.
Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).
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