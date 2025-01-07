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Посев моркови под зиму: как подготовить грядку

Садоводство

Корнеплоды моркови, посеянной осенью, часто отличаются более крупными и сочными вкусовыми качествами по сравнению с теми, что были посажены весной.

Морковь
Фото: pikiwiki.org by אורן פלס, https://creativecommons.org/licenses/by/2.5/
Морковь

Чтобы успешно провести подзимний посев, необходимо правильно выбрать участок. Он не должен располагаться на склоне, так как весной семена могут быть смыты талыми водами. Также важно, чтобы участок был защищен от ветра и хорошо прогревался.

Для подзимней посадки моркови рекомендуется подготовить высокую грядку (15-20 см). Она должна простоять в таком виде около 1-1,5 месяца.

Перед посевом на каждый квадратный метр грядки следует внести 2-4 кг перегноя, 1 столовую ложку суперфосфата и &frac12 столовой ложки калийной соли. В октябре, когда грядка пропитается влагой и осядет, необходимо пробороновать ее граблями.

После этого можно нарезать бороздки глубиной до 5 см, сохраняя расстояние между ними в 15-20 см. Затем грядки укрывают пленкой и оставляют до ноября.

Уточнения

Морковь посевная — двулетнее растение, овощная культура, подвид вида морковь дикая. 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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