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Зачем нужно регулярно рыхлить почву

1:05
Садоводство

Корни овощных растений наиболее активно развиваются в рыхлой почве, богатой кислородом. Почвенная корка, которая образуется после полива, не только препятствует проникновению влаги, но и создает условия для кислородного голодания посадок.

Глинистая почва
Фото: flickr.com by U.S. Department of Agriculture Lance Cheung/Photojournalist/USDA/Lance Cheung, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Глинистая почва

Рыхлить почву рекомендуется после каждого полива. Глубина рыхления под помидорами должна быть больше, чем под огурцами, поскольку корни огурцов расположены близко к поверхности, и при рыхлении нужно быть особенно осторожным.

В жаркую погоду после полива полезно присыпать лунки и бороздки сухой почвой, чтобы защитить корни от перегрева. В южных регионах этот прием особенно необходим.

В солнечную погоду поливать растения следует аккуратно, избегая попадания воды на листья. Капли воды, подобно линзам, могут фокусировать солнечные лучи, вызывая ожоги на листьях.

Важно не рыхлить почву слишком глубоко, чтобы микрофлора с глубины не попадала наверх и не погибала.

Уточнения

По́чва — природный объект, формирующийся в результате преобразования поверхностных слоёв суши при совместном воздействии факторов почвообразования.
 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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