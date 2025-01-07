Основные ошибки при выращивании свёклы

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свёкла — неприхотливый корнеплод, который, тем не менее, может преподнести сюрпризы. Иногда она вырастает мелкой, жёсткой или плохо хранится зимой.

Фото: commons.wikimedia.org by Medved', https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Свёкла

Давайте разберём основные ошибки, которые допускают при выращивании свёклы:

— Неподходящая почва

Свёкла плохо растёт на кислых и тяжёлых почвах. Чтобы разрыхлить почву на грядке, можно внести перепревший компост. Для раскисления почвы рекомендуется использовать золу.

— Мелкие листья

Если листья у свёклы мелкие, это может означать, что ей не хватает питания. Для подкормки можно использовать перегной, компост или травяной настой.

— Неправильные сроки посева

Посев свёклы следует проводить в те же сроки, что и посадку картофеля.

— Загущенные посевы

Расстояние между рядками должно составлять примерно 30 см, а между растениями в ряду — 10 см.

— Недостаточный полив

Особенно важно обеспечить достаточный полив в июне, когда происходит формирование растения.

Уточнения

Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.

