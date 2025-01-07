Основные ошибки при выращивании свёклы

Свёкла — неприхотливый корнеплод, который, тем не менее, может преподнести сюрпризы. Иногда она вырастает мелкой, жёсткой или плохо хранится зимой.
Давайте разберём основные ошибки, которые допускают при выращивании свёклы:
— Неподходящая почва
Свёкла плохо растёт на кислых и тяжёлых почвах. Чтобы разрыхлить почву на грядке, можно внести перепревший компост. Для раскисления почвы рекомендуется использовать золу.
— Мелкие листья
Если листья у свёклы мелкие, это может означать, что ей не хватает питания. Для подкормки можно использовать перегной, компост или травяной настой.
— Неправильные сроки посева
Посев свёклы следует проводить в те же сроки, что и посадку картофеля.
— Загущенные посевы
Расстояние между рядками должно составлять примерно 30 см, а между растениями в ряду — 10 см.
— Недостаточный полив
Особенно важно обеспечить достаточный полив в июне, когда происходит формирование растения.
Са́харная свёкла (свеклови́ца), Свекловица сахарная — группа разновидностей обыкновенной корнеплодной свёклы (лат. Beta vulgaris); техническая культура, в корнях которой содержится много сахарозы.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.