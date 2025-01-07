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Почему на огурцах проявляются нежелательные явления

1:42
Садоводство

Если вы заметили на своих огурцах следующие признаки, это может указывать на определенные проблемы:

Огурцы
Фото: commons.wikimedia.org by H. Zell, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Огурцы

— Искривленные плоды — это признак того, что растению не хватает влаги.

— Пожелтение у плодоножки происходит из-за высокой температуры при высокой влажности воздуха.

— Мягкие плоды с перетяжками в верхней и средней частях могут быть следствием недостатка света, неравномерного полива, высокой температуры при низкой влажности или избытка удобрений.

— Тонкие плети, светлые листья, слабые приросты и заостренные к низу плоды указывают на недостаток азота.

Для устранения этой проблемы рекомендуется полить растение раствором аммиачной селитры, добавив 3 столовые ложки без верха на 10 литров воды.

— Заостренные плоды у плодоножки и сухая каемка по краю листа свидетельствуют о недостатке калия.

В этом случае можно полить огурцы раствором калийной соли, добавив 3 столовые ложки на 10 литров воды.

— Опадание завязей, темно-зеленые листья, но мелкие, а у старых листьев края буреют — это признаки нехватки фосфора.

Для устранения этой проблемы можно приготовить раствор суперфосфата, залив 5 столовых ложек горячей водой и оставив на ночь. Утром доведите объем до 10 литров и полейте растение.

Огурцы активно поглощают удобрения, поэтому регулярные подкормки каждые 10 дней являются обязательными.

Лучше всего использовать органические настои, такие как коровяк, птичий помет или травы.

Уточнения

Огуре́ц обыкнове́нный или Огурец посевно́й (лат. Cucumis sativus), — однолетнее травянистое растение, вид рода Огурец (Cucumis) семейства Тыквенные (Cucurbitaceae), овощная культура.

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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