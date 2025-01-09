Дуранта: секреты ухода за экзотическим кустарником

2:43 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Дуранта — это изысканный вечнозеленый кустарник родом из тропиков Южной Америки, Индии и Мексики. Ее блестящие листья с зазубринками и нежные цветки сиреневых, голубых, лиловых, розовых и белых оттенков делают дуранту настоящим украшением сада или дома.

Фото: commons.wikimedia.org by Vinayaraj, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Дуранта

Описание дуранты

Растение представляет собой декоративный куст с одревесневающим четырехгранным стеблем. Листья длиной до 5 см напоминают березовые, из-за чего дуранту часто называют "комнатной березкой". Цветки собраны в элегантные свисающие кисти, что придает кусту особую декоративность.

Популярные виды

Дуранта Плюмье (Duranta plumieri): высотой до 2,5 метров, с лиловыми или голубыми цветками. Формирует плоды в виде желтых ягод.

Дуранта Лоренца (Duranta lorentzii): достигает 1,5 метров, имеет мелкие кожистые листья и нежные цветки.

Уход за дурантой

Температура : в зимний период минимальная температура содержания — 16°C, летом оптимально 18-20°C. Избегайте холодных сквозняков.

: в зимний период минимальная температура содержания — 16°C, летом оптимально 18-20°C. Избегайте холодных сквозняков. Освещение : яркий рассеянный свет. Летом растение можно выносить на улицу, постепенно приучая к солнцу.

: яркий рассеянный свет. Летом растение можно выносить на улицу, постепенно приучая к солнцу. Полив : весной и летом поливают обильно, зимой — умеренно. Почва должна оставаться слегка влажной.

: весной и летом поливают обильно, зимой — умеренно. Почва должна оставаться слегка влажной. Влажность воздуха : дуранта любит влажный воздух, поэтому ее необходимо регулярно опрыскивать, особенно в зимний период.

: дуранта любит влажный воздух, поэтому ее необходимо регулярно опрыскивать, особенно в зимний период. Подкормка: весной и летом вносите жидкие удобрения раз в две недели.

Размножение

Дуранта легко размножается черенками. Весной срезают молодые побеги и укореняют в рыхлом субстрате. Для ускорения укоренения используют стимуляторы роста.

Проблемы и их решения

Щитовка : листья покрываются коричневыми бляшками. Протрите растение мыльным раствором, затем обработайте актелликом.

: листья покрываются коричневыми бляшками. Протрите растение мыльным раствором, затем обработайте актелликом. Паутинный клещ : листья становятся вялыми, на растении появляется паутина. Решение — теплый душ и обработка инсектицидами.

: листья становятся вялыми, на растении появляется паутина. Решение — теплый душ и обработка инсектицидами. Тля: листья скручиваются и желтеют. Обрабатывайте фитовермом или актелликом.

Полезные советы

Ежегодная обрезка помогает сохранить аккуратную форму куста.

Дуранту можно формировать как бонсай, сочетая декоративность и компактность.

Растение плохо переносит застой воды, поэтому обязательно используйте дренаж при посадке.

Уточнения

Дура́нта (лат. Duranta) — род двудольных цветковых растений, включённый в трибу Duranteae семейства Вербеновые (Verbenaceae).

