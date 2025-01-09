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Как ухаживать за клубневой бегонией: секреты пышного цветения

Садоводство

Клубневая бегония — это настоящая находка для любителей цветов. Ее яркие и разнообразные цветки способны украсить как тенистые уголки сада, так и балконы или комнаты. Своими формами и оттенками они напоминают розы, пионы, нарциссы и даже камелии. Бегонии цветут с конца весны до поздней осени, наполняя пространство яркими красками.

Бегония
Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бегония

Особенности клубневой бегонии

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida) — это травянистое растение с мощным подземным клубнем. Ее высота варьируется от 20 до 80 см, а сочные полупрозрачные стебли удерживают асимметричные сердцевидные листья. Цветки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, а их расцветка охватывает весь спектр, кроме синих и фиолетовых оттенков.

Бегонии предпочитают рассеянный свет, регулярный полив и высокую влажность воздуха. В период покоя зимой клубни хранят в песке или торфе при температуре около 12°C, изредка увлажняя субстрат. Весной растения пересаживают, чтобы наслаждаться их цветением весь сезон.

Секреты ухода

  • Полив: регулярный, но без переувлажнения. В жару — рано утром.
  • Подкормка: используйте калийные удобрения для роста листвы, а затем — комплексные с низким содержанием азота.
  • Обрезка: ампельные сорта прищипывают для формирования боковых побегов.
  • Почва: рыхлая и питательная, с добавлением перегноя.

Размножение

  • Клубнями: деление клубней на части с почками.
  • Черенками: срезанные верхушки укореняют в песке под стеклянной банкой.
  • Семенами: засеивают в декабре-январе, ростки пикируют и пересаживают.

Популярные сорта

  • Brautjungter: белый с красной каймой, 25 см высотой.
  • Bouton de Rose: розовый, напоминающий розу, до 18 см в диаметре.
  • Gold Platier: желтый гигантский цветок диаметром до 20 см.
  • Dark Red: темно-красный пионовидный цветок.

Возможные трудности

  • Мучнистая роса и серая гниль: возникают при избыточной влажности.
  • Пожелтение листьев: ведостаток света или избыток воды.
  • Опадение бутонов: резкие перепады температуры и низкая влажность.

Клубневая бегония — это универсальное растение, подходящее как для садов, так и для комнат. Ее яркие цветки станут главным украшением любого пространства.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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