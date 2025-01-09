Как ухаживать за клубневой бегонией: секреты пышного цветения

Клубневая бегония — это настоящая находка для любителей цветов. Ее яркие и разнообразные цветки способны украсить как тенистые уголки сада, так и балконы или комнаты. Своими формами и оттенками они напоминают розы, пионы, нарциссы и даже камелии. Бегонии цветут с конца весны до поздней осени, наполняя пространство яркими красками.
Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida) — это травянистое растение с мощным подземным клубнем. Ее высота варьируется от 20 до 80 см, а сочные полупрозрачные стебли удерживают асимметричные сердцевидные листья. Цветки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, а их расцветка охватывает весь спектр, кроме синих и фиолетовых оттенков.
Бегонии предпочитают рассеянный свет, регулярный полив и высокую влажность воздуха. В период покоя зимой клубни хранят в песке или торфе при температуре около 12°C, изредка увлажняя субстрат. Весной растения пересаживают, чтобы наслаждаться их цветением весь сезон.
Клубневая бегония — это универсальное растение, подходящее как для садов, так и для комнат. Ее яркие цветки станут главным украшением любого пространства.
Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.
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