Как ухаживать за клубневой бегонией: секреты пышного цветения

Клубневая бегония — это настоящая находка для любителей цветов. Ее яркие и разнообразные цветки способны украсить как тенистые уголки сада, так и балконы или комнаты. Своими формами и оттенками они напоминают розы, пионы, нарциссы и даже камелии. Бегонии цветут с конца весны до поздней осени, наполняя пространство яркими красками.

Фото: flickr.com by geoff mckay, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Бегония

Особенности клубневой бегонии

Клубневая бегония (Begonia x tuberhybrida) — это травянистое растение с мощным подземным клубнем. Ее высота варьируется от 20 до 80 см, а сочные полупрозрачные стебли удерживают асимметричные сердцевидные листья. Цветки могут быть простыми, полумахровыми или махровыми, а их расцветка охватывает весь спектр, кроме синих и фиолетовых оттенков.

Бегонии предпочитают рассеянный свет, регулярный полив и высокую влажность воздуха. В период покоя зимой клубни хранят в песке или торфе при температуре около 12°C, изредка увлажняя субстрат. Весной растения пересаживают, чтобы наслаждаться их цветением весь сезон.

Секреты ухода

Полив : регулярный, но без переувлажнения. В жару — рано утром.

: регулярный, но без переувлажнения. В жару — рано утром. Подкормка : используйте калийные удобрения для роста листвы, а затем — комплексные с низким содержанием азота.

: используйте калийные удобрения для роста листвы, а затем — комплексные с низким содержанием азота. Обрезка : ампельные сорта прищипывают для формирования боковых побегов.

: ампельные сорта прищипывают для формирования боковых побегов. Почва: рыхлая и питательная, с добавлением перегноя.

Размножение

Клубнями : деление клубней на части с почками.

: деление клубней на части с почками. Черенками : срезанные верхушки укореняют в песке под стеклянной банкой.

: срезанные верхушки укореняют в песке под стеклянной банкой. Семенами: засеивают в декабре-январе, ростки пикируют и пересаживают.

Популярные сорта

Brautjungter : белый с красной каймой, 25 см высотой.

: белый с красной каймой, 25 см высотой. Bouton de Rose : розовый, напоминающий розу, до 18 см в диаметре.

: розовый, напоминающий розу, до 18 см в диаметре. Gold Platier : желтый гигантский цветок диаметром до 20 см.

: желтый гигантский цветок диаметром до 20 см. Dark Red: темно-красный пионовидный цветок.

Возможные трудности

Мучнистая роса и серая гниль : возникают при избыточной влажности.

: возникают при избыточной влажности. Пожелтение листьев : ведостаток света или избыток воды.

: ведостаток света или избыток воды. Опадение бутонов: резкие перепады температуры и низкая влажность.

Клубневая бегония — это универсальное растение, подходящее как для садов, так и для комнат. Ее яркие цветки станут главным украшением любого пространства.

Уточнения

Бего́ния (лат. Begonia) — род растений семейства Бегониевые.

