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Фуксия в горшке: идеальное украшение вашего дома и сад

2:49
Садоводство

Фуксия — одно из самых красивых цветущих растений, способное украсить любой уголок дома или сада. С ее яркими "юбочками" цветков сложно не влюбиться. Это растение радует глаз всё лето, а с правильным уходом может сохранять декоративность годами. Фуксии не требуют особых усилий в уходе, но есть несколько важных нюансов, которые помогут добиться их пышного цветения.

Фуксия
Фото: commons.wikimedia.org by Nicolas Ramirez, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Фуксия

Как ухаживать за фуксией

Фуксия предпочитает яркий, но рассеянный свет. Прямые солнечные лучи, особенно в полдень, могут обжечь листья. Оптимальное место — окна с восточной или западной ориентацией. Летом растение хорошо чувствует себя на улице, но важно защитить его от ветра и палящего солнца.

Полив должен быть умеренным, с постоянным контролем влажности субстрата. Застой воды опасен, поэтому дренаж в горшке обязателен. В жаркое время года фуксию желательно часто опрыскивать. Подкормки проводят с весны до осени раз в неделю удобрениями для цветущих растений. С наступлением осени подкормки постепенно сокращают, чтобы подготовить растение к зиме.

Размножение фуксии

Фуксии легко размножаются черенками. Для этого подойдут молодые побеги длиной 10-15 см. Нижние листья удаляют, чтобы избежать гниения в воде, а черенок ставят в фильтрованную воду. Первые корни появляются уже через 7-10 дней. После укоренения черенки пересаживают в лёгкий питательный субстрат.

Зимовка фуксии

В условиях российской зимы фуксию оставлять на улице нельзя. Перед наступлением заморозков растение переносят в прохладное место с температурой +5…+10 °C. Побеги укорачивают на треть, листья удаляют, чтобы избежать появления вредителей. Полив в зимний период сокращают до минимума.

Основные проблемы и их решение

Опадание бутонов: причина может быть в перемещении растения, недостатке света или полива.

Желтизна листьев: часто вызвана хлорозом из-за неотстоявшейся воды или недостатка железа.

Вредители: белокрылка и паутинный клещ часто атакуют фуксии. Для борьбы используют инсектициды и повышают влажность воздуха.

Интересные факты о фуксии

Фуксии бывают ампельными и кустовыми, их можно выращивать в подвесных корзинах, контейнерах или формировать в виде штамбового деревца. Среди сортов выделяются не только декоративные формы, но и устойчивые к лёгким заморозкам разновидности.

Уточнения

Фу́ксия (лат. Fúchsia) — род многолетних растений семейства Кипрейные (Onagraceae). Родина фуксии — Центральная и Южная Америка, Новая Зеландия.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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