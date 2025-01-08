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Виды гибискуса, которые украсят ваш дом

3:09
Садоводство

Гибискус — растение, известное своими яркими цветами и универсальными свойствами, популярно как декоративное и полезное растение. Его легендарные качества, включая использование для приготовления каркаде, привлекли внимание садоводов и любителей комнатных растений по всему миру. Вот основные моменты, связанные с уходом за гибискусом и его особенностями.

Гибискус
Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Гибискус

Особенности гибискуса

  • Происхождение: родиной гбискуса считается Юго-Восточная Азия, но он широко распространён в тропиках и субтропиках Старого и Нового света.
  • Разнообразие: включает 150-300 видов, среди которых деревья, кустарники и травы.
  • Популярные виды: гибискус китайский, гибискус гибридный, гибискус сирийский.
  • Применение: используется как декоративное растение, в медицине, кулинарии (листья и плоды), для изготовления красок и ожерелий.

Уход за гибискусом

  • Освещение: яркий, рассеянный свет. Прямые солнечные лучи допустимы, но только в осенне-зимний период.
  • Температура: летом +18…+22 °C, зимой +14…+16 °C. При температуре ниже +10 °C может сбрасывать листья.
  • Полив: летом — обильный, зимой — умеренный. Почва не должна пересыхать, но застой воды недопустим.
  • Влажность: опрыскивание рекомендуется, особенно в период цветения. Это предотвращает появление паутинного клеща.
  • Подкормка: весной и летом удобряют азотосодержащими удобрениями раз в месяц; зимой используют фосфорно-калийные удобрения.
  • Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 3-4 года.
  • Обрезка: стимулирует ветвление и цветение. Проводится весной, побеги укорачивают на 1/3-&frac12 длины.

Размножение

  • Семенами: высеваются с января по март, требуют температуры +25…+27 °C и тепличных условий.
  • Черенками: легко укореняются в песке или воде. После появления корней высаживаются в питательную почву.

Проблемы при выращивании

  • Опадение бутонов: недостаток питательных веществ, нерегулярный полив.
  • Желтые листья: хлороз из-за избытка хлора в воде; требуется отстаивание воды и внесение хелата железа.
  • Отсутствие цветения: избыток азота, недостаток света или воды.

Популярные виды гибискуса

  • Гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis): вечнозелёный кустарник с крупными цветками (до 16 см) разных оттенков.
  • Гибискус гибридный (Hibiscus hybridus): многолетний с крупными эффектными цветками, идеален для бордюров и берегов водоёмов.
  • Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus): кустарник, известный своими экзотическими цветами, символ Гаити.

Уточнения

Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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