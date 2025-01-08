Виды гибискуса, которые украсят ваш дом

3:09 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Гибискус — растение, известное своими яркими цветами и универсальными свойствами, популярно как декоративное и полезное растение. Его легендарные качества, включая использование для приготовления каркаде, привлекли внимание садоводов и любителей комнатных растений по всему миру. Вот основные моменты, связанные с уходом за гибискусом и его особенностями.

Фото: https://www.flickr.com/photos/104249543@N07/30499085991/ by Rolf Dietrich Brecher from Germany, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Гибискус

Особенности гибискуса

Происхождение : родиной гбискуса считается Юго-Восточная Азия, но он широко распространён в тропиках и субтропиках Старого и Нового света.

: родиной гбискуса считается Юго-Восточная Азия, но он широко распространён в тропиках и субтропиках Старого и Нового света. Разнообразие : включает 150-300 видов, среди которых деревья, кустарники и травы.

: включает 150-300 видов, среди которых деревья, кустарники и травы. Популярные виды : гибискус китайский, гибискус гибридный, гибискус сирийский.

: гибискус китайский, гибискус гибридный, гибискус сирийский. Применение: используется как декоративное растение, в медицине, кулинарии (листья и плоды), для изготовления красок и ожерелий.

Уход за гибискусом

Освещение : яркий, рассеянный свет. Прямые солнечные лучи допустимы, но только в осенне-зимний период.

: яркий, рассеянный свет. Прямые солнечные лучи допустимы, но только в осенне-зимний период. Температура : летом +18…+22 °C, зимой +14…+16 °C. При температуре ниже +10 °C может сбрасывать листья.

: летом +18…+22 °C, зимой +14…+16 °C. При температуре ниже +10 °C может сбрасывать листья. Полив : летом — обильный, зимой — умеренный. Почва не должна пересыхать, но застой воды недопустим.

: летом — обильный, зимой — умеренный. Почва не должна пересыхать, но застой воды недопустим. Влажность : опрыскивание рекомендуется, особенно в период цветения. Это предотвращает появление паутинного клеща.

: опрыскивание рекомендуется, особенно в период цветения. Это предотвращает появление паутинного клеща. Подкормка : весной и летом удобряют азотосодержащими удобрениями раз в месяц; зимой используют фосфорно-калийные удобрения.

: весной и летом удобряют азотосодержащими удобрениями раз в месяц; зимой используют фосфорно-калийные удобрения. Пересадка : молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 3-4 года.

: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 3-4 года. Обрезка: стимулирует ветвление и цветение. Проводится весной, побеги укорачивают на 1/3-½ длины.

Размножение

Семенами : высеваются с января по март, требуют температуры +25…+27 °C и тепличных условий.

: высеваются с января по март, требуют температуры +25…+27 °C и тепличных условий. Черенками: легко укореняются в песке или воде. После появления корней высаживаются в питательную почву.

Проблемы при выращивании

Опадение бутонов : недостаток питательных веществ, нерегулярный полив.

: недостаток питательных веществ, нерегулярный полив. Желтые листья : хлороз из-за избытка хлора в воде; требуется отстаивание воды и внесение хелата железа.

: хлороз из-за избытка хлора в воде; требуется отстаивание воды и внесение хелата железа. Отсутствие цветения: избыток азота, недостаток света или воды.

Популярные виды гибискуса

Гибискус китайский (Hibiscus rosa-sinensis) : вечнозелёный кустарник с крупными цветками (до 16 см) разных оттенков.

: вечнозелёный кустарник с крупными цветками (до 16 см) разных оттенков. Гибискус гибридный (Hibiscus hybridus) : многолетний с крупными эффектными цветками, идеален для бордюров и берегов водоёмов.

: многолетний с крупными эффектными цветками, идеален для бордюров и берегов водоёмов. Гибискус сирийский (Hibiscus syriacus): кустарник, известный своими экзотическими цветами, символ Гаити.

Уточнения

Гиби́скус (лат. Hibiscus) — обширный род растений семейства Мальвовые (Malvaceae). Дикие и окультуренные растения.

