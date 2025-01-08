Хойя: как ухаживать за тропической красавицей

Хойя, названная в честь английского садовода Томаса Хоя, — это популярное декоративное растение, родом из тропиков Южной и Юго-Восточной Азии, Австралии и Полинезии.
Фото: flickr.com by Beatrice Murch, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Хойя
Эти вечнозеленые лианы, с их блестящими листьями и эффектными ароматными цветками, находят применение в интерьерах, теплицах и садах. Растение насчитывает около 250-300 видов, среди которых особой популярностью пользуются Хойя МакГилливрея, Хойя мясистая и Хойя прекрасная.
Условия выращивания
Освещение: хойе нужен яркий свет, допускается прямое солнце, но в полуденные часы требуется притенение. Растения на северных окнах не цветут.
Температура: летом 22-25 °C, зимой не ниже 16 °C (для Хойи мясистой 12-14 °C). При температуре ниже нормы растение может терять листья.
Полив: в период активного роста поливают обильно, а зимой полив сокращают. Используют мягкую, отстоянную воду.
Влажность воздуха: не критична, но в жаркое время года полезно опрыскивание (избегая попадания воды на цветки).
Почва: лёгкая, слабокислая. Подходит смесь из глинисто-дерновой земли, торфа, песка и перегноя. Обязателен дренаж.
Подкормка: весной и летом удобряют раз в 2-3 недели комплексными средствами для комнатных растений.
Уход
Обрезка: после цветения обрезают длинные побеги, оставляя короткие, которые формируют бутоны.
Пересадка: молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 3 года.
Размножение: легко размножается черенками или стеблевыми отводками. Черенки укореняются за 20-25 дней.
Особенности
Хойи подходят для выращивания на опорах (шпалеры, дуги) или как ампельные растения.
Цветы источают аромат, который может быть довольно интенсивным и вызывать дискомфорт, а сок листьев способен вызывать дерматиты.
Проблемы при выращивании
Листья скручиваются и бледнеют от избытка солнца или низкой температуры.
Опадение цветков связано с недостатком света, избытком влаги или перемещением горшка.
Загнивание корней — результат переувлажнения почвы.
Хойя — это не только эффектное растение, но и простой в уходе "зелёный спутник" для вашего дома, который при правильном уходе будет радовать яркими цветами и неповторимым ароматом.
Уточнения
Расте́ния (лат. Plantae, или Vegetabilia) — биологическое царство, одна из основных групп многоклеточных организмов, отличительной чертой представителей которой является способность к фотосинтезу, и включающая в себя мхи, папоротники, хвощи, плауны, голосеменные и цветковые растения.