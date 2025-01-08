Совместные посадки: яблоня и её лучшие соседи

1:38 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Урожай ягод, овощей и фруктов напрямую зависит от ухода и знаний садовода. Вместо того чтобы винить неудачи в погоде, почве или других внешних факторах, важно понимать, как правильно использовать участок, например, посадив полезные растения под яблоней.

Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf Яблоневый сад

Какие растения можно сажать под яблоней

1. Редис

Редис прекрасно растёт в полутени, и его корневая система не причиняет вреда яблоне. Более того, это ранняя культура, которая рыхлит почву, улучшая её качество. Такой союз не только безопасен, но и полезен для сада.

2. Огурцы

Огурцы можно выращивать под яблоней, если выбрать теневыносливые сорта или гибриды, такие как "Малыш", "Престиж" или "Атлет". Эти растения отлично чувствуют себя в полутени и создают благоприятные условия для плодоношения как яблони, так и самих огурцов.

3. Смородина

Смородина — это идеальный сосед для яблони. Кустарник хорошо переносит тень и получает защиту от ветра благодаря дереву. У яблони и смородины нет общих вредителей и болезней, но регулярные профилактические осмотры и обработки всё же необходимы.

Почему стоит использовать совместные посадки

Совместные посадки под яблоней позволяют рационально использовать пространство на участке. Кроме того, такие комбинации растений создают благоприятные условия для роста и плодоношения, улучшая микроклимат и экономя место на участке.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

