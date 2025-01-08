Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет идеальной помады: какой оттенок выбрать для вашего подтонa кожи
Как выбрать макароны для здоровья: один секрет на упаковке
Исследование: социальный стресс ускоряет старение, повреждая ДНК и вызывая старение клеток мозга
Чем опасна жизнь собаки без прогулок за пределами двора
Не дайте клопам шанса: проверенные методы борьбы с вредителями
Почему белый и чёрный цвет для авто не всегда лучший выбор
Фуксия в горшке: идеальное украшение вашего дома и сад
Эксперты назвали лучший способ облегчить симптомы похмелья
Что нужно знать о пенсиях в России с 2025 года

Совместные посадки: яблоня и её лучшие соседи

1:38
Садоводство

Урожай ягод, овощей и фруктов напрямую зависит от ухода и знаний садовода. Вместо того чтобы винить неудачи в погоде, почве или других внешних факторах, важно понимать, как правильно использовать участок, например, посадив полезные растения под яблоней.

Яблоневый сад
Фото: Freepik by aleksandarlittlewolf
Яблоневый сад

Какие растения можно сажать под яблоней

1. Редис

Редис прекрасно растёт в полутени, и его корневая система не причиняет вреда яблоне. Более того, это ранняя культура, которая рыхлит почву, улучшая её качество. Такой союз не только безопасен, но и полезен для сада.

2. Огурцы

Огурцы можно выращивать под яблоней, если выбрать теневыносливые сорта или гибриды, такие как "Малыш", "Престиж" или "Атлет". Эти растения отлично чувствуют себя в полутени и создают благоприятные условия для плодоношения как яблони, так и самих огурцов.

3. Смородина

Смородина — это идеальный сосед для яблони. Кустарник хорошо переносит тень и получает защиту от ветра благодаря дереву. У яблони и смородины нет общих вредителей и болезней, но регулярные профилактические осмотры и обработки всё же необходимы.

Почему стоит использовать совместные посадки

Совместные посадки под яблоней позволяют рационально использовать пространство на участке. Кроме того, такие комбинации растений создают благоприятные условия для роста и плодоношения, улучшая микроклимат и экономя место на участке.

Уточнения

Я́блоня (лат. Mālus) — род листопадных деревьев и кустарников семейства Розовые (Rosaceae) с шаровидными сладкими или кисло-сладкими плодами.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой
Экономика и бизнес
В США считают, что отказ России от доллара будет для Штатов проблемой Аудио 
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Садоводство, цветоводство
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать Аудио 
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
Здоровье
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы Аудио 
Популярное
Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале

Согласно данным Центробанка, с 1 января 2024 года страховые пенсии увеличились на 7,3%.

Пенсионные выплаты снова вырастут в феврале
Вода на грани космоса: удивительное открытие NASA
Гигантский резервуар воды в 140 триллионов океанов: открытие учёных
Надежность на годы: 10 лучших автомобилей за 25 лет — кто в списке
Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать
Планы Трампа по аннексии Канады, Панамы и части Дании будут реализованы. России это выгодно Любовь Степушова Миграции в Европе: от Римской империи до эпохи викингов в свете ДНК Игорь Буккер Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский
Как понять, что пора менять моторное масло? Четыре простых способа
7 пород кошек, которые не боятся мороза и снега
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
В недрах Тихого океана нашли затонувшие миры: геофизики в шоке
Последние материалы
Паста с фаршем и овощами: простой и сытный рецепт
Путешествовать с домашними животными стало проще
Российские туристы стали чаще посещать Вьетнам
Метапневмовирус может проникнуть в Россию через туристов
В 55 российских регионах ввели туристический налог
Виды гибискуса, которые украсят ваш дом
Здоровая кожа: 4 шага, которые работают не хуже косметики
Как пандемия коронавируса повлияла на собак
Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность
Секрет сияющей эмблемы: простой способ очистки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.