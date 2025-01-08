Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность

Малина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают для себя или на продажу. Сочные и ароматные плоды радуют глаз, но иногда при сборе урожая ягоды начинают крошиться, теряя товарный вид и целостность. Чтобы понять, как этого избежать, необходимо разобраться в причинах проблемы.
1. Заболевания
Одной из главных причин являются вирусные инфекции, которые передаются через насекомых-вредителей. К типичным недугам относятся:
2. Недостаток полива и удобрения
Недостаточная влажность почвы и воздуха приводит к тому, что ягоды теряют прочность и рассыпаются. Регулярный полив и подкормка азотно-калийными удобрениями помогают сохранить структуру плодов. Полезными будут также розовые растворы марганца или настой крапивы.
3. Несвоевременный сбор урожая
Перезрелые ягоды теряют целостность и распадаются на отдельные элементы. Чтобы этого избежать, важно собирать урожай вовремя. Если сбор необходимо отложить, обильно полейте кусты, чтобы ягоды напитались влагой и не осыпались в течение 2-3 дней.
Чтобы малина радовала обильным урожаем, соблюдайте следующие рекомендации:
Малина нуждается в хорошем освещении и просторе. Лучше сажать её на солнечных участках с плодородной почвой. Соблюдая эти правила, вы получите не только красивые и целостные ягоды, но и продлите плодоношение на долгие годы.
Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.
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