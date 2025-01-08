Как защитить малину от крошения и обеспечить урожайность

2:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Малина — одна из самых популярных ягод, которую выращивают для себя или на продажу. Сочные и ароматные плоды радуют глаз, но иногда при сборе урожая ягоды начинают крошиться, теряя товарный вид и целостность. Чтобы понять, как этого избежать, необходимо разобраться в причинах проблемы.

Фото: commons.wikimedia.org by Petnick03, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Малина красная

Почему малина крошится

1. Заболевания

Одной из главных причин являются вирусные инфекции, которые передаются через насекомых-вредителей. К типичным недугам относятся:

Некроз черной малины : распространяется тлёй, вызывает отмирание краёв листьев. Рекомендуется бороться с тлёй с помощью химических средств.

: распространяется тлёй, вызывает отмирание краёв листьев. Рекомендуется бороться с тлёй с помощью химических средств. Махровая карликовость : передаётся пыльцой и семенами, замедляет рост и деформирует побеги. Заражённые кусты лучше удалить и заменить новыми.

: передаётся пыльцой и семенами, замедляет рост и деформирует побеги. Заражённые кусты лучше удалить и заменить новыми. Мозаика : приводит к пятнистости листьев и утрате качества плодов. Нужна комплексная обработка от насекомых.

: приводит к пятнистости листьев и утрате качества плодов. Нужна комплексная обработка от насекомых. Кольцевая пятнистость: вызывается почвенными нематодами, тормозит рост растений и ухудшает завязь ягод. Главным решением будет борьба с вредителями.

2. Недостаток полива и удобрения

Недостаточная влажность почвы и воздуха приводит к тому, что ягоды теряют прочность и рассыпаются. Регулярный полив и подкормка азотно-калийными удобрениями помогают сохранить структуру плодов. Полезными будут также розовые растворы марганца или настой крапивы.

3. Несвоевременный сбор урожая

Перезрелые ягоды теряют целостность и распадаются на отдельные элементы. Чтобы этого избежать, важно собирать урожай вовремя. Если сбор необходимо отложить, обильно полейте кусты, чтобы ягоды напитались влагой и не осыпались в течение 2-3 дней.

Основные правила ухода за малиной

Чтобы малина радовала обильным урожаем, соблюдайте следующие рекомендации:

Регулярно поливайте растения и мульчируйте почву.

Проводите рыхление и удаление сорняков.

Подкармливайте кусты комплексными удобрениями в период образования завязей.

Следите за состоянием растений, своевременно боритесь с вредителями.

Оставляйте достаточное расстояние между кустами для циркуляции воздуха.

Малина нуждается в хорошем освещении и просторе. Лучше сажать её на солнечных участках с плодородной почвой. Соблюдая эти правила, вы получите не только красивые и целостные ягоды, но и продлите плодоношение на долгие годы.

Уточнения

Малина или Ежевика, или Малинник, или Рубус (лат. Rubus) — крупный род растений семейства Розовые (Rosaceae), включающий множество популярных ягодных культур — княженика, морошка, костяника, малина, ежевика, межвидовые гибриды Логан, Кумберленд и др.

