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Как выбрать идеальное место для клубничной грядки

1:47
Садоводство

Успех выращивания клубники и её урожайность напрямую зависят от правильного выбора места для посадки. Чтобы грядка радовала обилием сладких ягод, нужно учесть несколько важных факторов.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Где лучше посадить клубнику

1. Освещённость

Клубника любит солнце. Грядка должна быть хорошо освещена на протяжении всего дня. Недостаток света может привести к снижению урожайности и ухудшению вкуса ягод.

2. Почва

Идеальная почва для клубники — плодородная, дренированная, с нейтральной или слабокислой реакцией.
Избегайте болотистых и торфяных грунтов, а также дерново-подзолистых почв, которые плохо подходят для этой культуры.

3. Грунтовые воды

Клубника имеет короткие корни (до 40 см), поэтому грунтовые воды должны залегать высоко, но без застоя. Избыточная влага может привести к загниванию корней.

4. Предшественники

Клубника лучше всего растёт после сидеральных культур (бобовые, горчица), корнеплодов, злаков, лука, чеснока и зелени.
Избегайте посадки клубники после крестоцветных (например, капусты), паслёновых (томатов, картофеля), кабачков, огурцов и розоцветных.

Как часто пересаживать клубнику

Чтобы сохранить высокую урожайность, клубнику следует пересаживать на новое место каждые 2-3 года. Это предотвратит истощение почвы и распространение вредителей.

Правильный выбор места и регулярное обновление грядки помогут вам получить богатый урожай вкусных и ароматных ягод.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб "клубок, шарообразное тело") — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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