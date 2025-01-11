Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Доступный электромобиль BYD Atto 2: характеристики и перспективы
Тайна гусиного мяса: полезное, вкусное и забытое
SMAS-лифтинг: как вернуть молодость без швов и реабилитации
В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина
Самая крутая улица Гонконга: что посмотреть на Голливуд-роуд
Шагомер больше не нужен? Учёные усомнились в надобности ходить по 10 тысяч шагов в день
Туалетная бумага, пропитанная уксусом: нестандартное применение в быту
Стало известно, в чём Филипп Киркоров до сих пор берёт пример с Аллы Пугачёвой
Луна покидает Землю: как это изменит нашу жизнь

Капуста больше никогда не будет растрескиваться, если поступать таким образом

1:09
Садоводство

1. Предупреждение слизистого бактериоза: удаление нижних листьев снижает риск развития этого заболевания, которое может нанести вред урожаю.

Капуста
Фото: Own work by Yosri
Капуста

2. Профилактика растрескивания: растрескивание капусты — частое явление в различных климатических условиях, но обрезка нижних листьев уменьшает эту проблему.

3. Оптимизация полива: обрывание лишних листьев облегчает полив растений, особенно в жаркую погоду, делая этот процесс более безопасным и эффективным.

4. Борьба с вредителями: под нижними листьями часто прячутся различные насекомые-вредители, такие как слизни. Регулярная обрезка листьев поможет уменьшить их численность на участке.

5. Продление срока хранения: уборка лишних листьев способствует лучшему хранению собранного урожая, продлевая его свежесть.

Таким образом, эта простая процедура ухода за капустой помогает решить несколько задач одновременно, обеспечивая здоровье растений и улучшая качество будущего урожая.

Уточнения

Капу́ста огоро́дная (лат. Brássica olerácea) — одомашненное более 3500 лет назад двулетнее растение рода Капуста (Brassica) семейства Капустные (Крестоцветные), важная сельскохозяйственная культура, популярное овощное и декоративное растение.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Домашние животные
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома Аудио 
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Еда и рецепты
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту Аудио 
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления
Еда и рецепты
Сочные чебуреки с нежной начинкой: секреты приготовления Аудио 
Популярное
Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана

Океан всегда привлекал внимание своей удивительной жизненной силой и разнообразием. Его воды наполнены существами всех форм и размеров — от крохотного планктона до величественных китов.

Гигантские морские черви обнаружены живущими под дном океана
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Используйте простой трюк с вилкой и мытьё окон будет проще простого
Восстановление морского льда в Антарктиде удивило учёных
Совсем не модно! Названы топ-3 устаревших элементов интерьера
Карликовые государства Средневековья в современном мире Игорь Буккер Что сжигают демократы в подвалах фешенебельных домов Лос-Анджелеса Любовь Степушова Как и когда французский литературный роман прославил журнал мод  Сергей Лебедев
Гигантская крепость Кавказа: почему её не могли заметить раньше
Приготовьте вкуснейшие беляши по этому проверенному рецепту
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Кинолог назвал 3 худшие породы собак для дома
Последние материалы
SMAS-лифтинг: как вернуть молодость без швов и реабилитации
В какое время нужно завтракать, чтобы не бояться высокого холестерина
Самая крутая улица Гонконга: что посмотреть на Голливуд-роуд
Шагомер больше не нужен? Учёные усомнились в надобности ходить по 10 тысяч шагов в день
Туалетная бумага, пропитанная уксусом: нестандартное применение в быту
Капуста больше никогда не будет растрескиваться, если поступать таким образом
Стало известно, в чём Филипп Киркоров до сих пор берёт пример с Аллы Пугачёвой
Луна покидает Землю: как это изменит нашу жизнь
Россети Юг рассматривает выход из проекта базы отдыха Энергетик
Кошка с лишним весом: что делать и чем это грозит
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.