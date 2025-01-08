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Ранние растения для огорода: что сажать в первую очередь?

3:02
Садоводство » Советы

С приходом весны садоводы и огородники начинают задумываться о том, что первым сажать в огороде, чтобы успешно начать новый сезон. Правильно выбрав культуры для ранней посадки, можно получить первые урожаи и укрепить почву. 

Подготовка почвы 

Перед тем как начинать посадку, необходимо тщательно подготовить почву. Убедитесь, что она освобождена от остатков зимних растений и мусора. Проведите рыхление, чтобы улучшить аэрацию и освободить почву от уплотнения. При необходимости добавьте органические удобрения, такие как компост или перегной, чтобы обогатить почву питательными веществами.

Ранние культуры для посадки

Есть несколько культур, которые идеально подходят для ранней посадки. Вот некоторые из них:

Редис

Редис — одна из самых простых и быстрых в выращивании культур. Его можно сажать уже в апреле, как только почва немного прогреется. Первый урожай можно собрать уже через 3-4 недели после посева.

Укроп

Укроп также можно сеять ранней весной. Он морозостоек и устойчив к перепадам температур. Укроп обычно сеют на открытом грунте в конце марта - начале апреля.

Лук

Лук можно высаживать ранней весной, используя как семена, так и севок. Лук хорошо переносят холод, и его можно сажать уже в начале апреля.

Чеснок

Если чеснок не был посажен осенью, его можно высадить с первых теплых дней весны. Чеснок также является холодостойкой культурой и даст хороший урожай при должном уходе.

Шпинат и салаты

Шпинат и листовые салаты отлично подходят для ранней посадки. Они быстро прорастают и могут переносить лёгкие заморозки, что делает их идеальными для весеннего огорода.

Горох

Горох — это ещё одна культура, которую можно садить в ранние весенние месяцы. Он также морозостоек и хорош для последовательной посадки, позволяя получать свежий урожай в течение лета.

Уход за рассадой и саженцами

Не забывайте о правильном уходе за растениями после посадки. Обеспечьте им достаточное количество влаги, особенно в сухую погоду. Мульчирование поможет сохранить влагу в почве и защитит её от перегрева. Также следует помнить о борьбе с сорняками и вредителями, чтобы ваши растения могли развиваться без лишних стрессов.

Правильный выбор первых культур для посадки в огороде после зимы — важный шаг для успешного начала дачного сезона. Редис, укроп, лук, чеснок, шпинат и горох — это отличные варианты для ранней посадки. Не забывайте о подготовке почвы и должном уходе за растениями. С хорошим стартом весны ваш огород станет источником свежих овощей и зелени на весь сезон!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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