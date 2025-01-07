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Как выбрать участок для клубники: факторы, влияющие на урожай

3:54
Садоводство » Советы

Клубника — это один из самых популярных и любимых ягодных плодов среди садоводов. Мягкая текстура, сладкий вкус и яркий аромат делают её настоящим лакомством. Однако для того чтобы получить обильный урожай, важно правильно выбрать участок для её посадки. 

Цветущая клубника
Фото: commons.wikimedia.org by Rasbak, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Цветущая клубника

Любимые места клубники

Солнечные участки

Клубника — светолюбивое растение, поэтому для неё идеально подойдут солнечные участки, которые получают минимум 6-8 часов солнечного света в день. Эти условия способствуют не только хорошему росту, но и сладости плодов. Если ваш участок не слишком освещен, вы можете рассмотреть возможность высаживания клубники вдоль заборов или вблизи высоких растений, которые не будут затенять её.

Участки с хорошей опорой

Клубнику лучше сажать на участках, которые получают хорошую вентиляцию. Это поможет избежать появления грибковых заболеваний и паутинного клеща. Прекрасными местами для клубники будут склоны, где воздух свободно циркулирует, избавляя растения от излишней влажности.

Почвы с хорошей дренажной способностью

Клубника не переносит застоя воды, поэтому idealный участок должен иметь легкие, хорошо дренированные почвы. Песчаные и супесчаные почвы, а также почвы с добавлением компоста идеально подойдут для её роста. Вы также можете улучшить дренаж, сделав высокие гряды.

Соседство с другими культурами

Клубника хорошо соседствует с некоторыми растениями, такими как чеснок, лук, морковь и шпинат. Эти культуры могут обеспечить ей защиту от вредителей и заболеваний. Не рекомендуется сажать клубнику рядом с картофелем, перцем и помидорами, так как они могут стать источником заболеваний.

Нелюбимые места клубники

Затенённые участки

Почему затененные места не подойдут для клубники? В условиях недостатка света ягоды станут мелкими, кислыми и менее ароматными. Если у вас есть возможность обеспечить клубнике достаточное количество солнечного света, стоит избегать участков, находящихся в тени деревьев, зданий или других высоких растений.

Участки с низинными местами и застойной водой

Низины и участки с плохим дренажом — это места, куда клубника лучше не высаживать. Слишком высокая влажность может привести к корневым гнилям и другим заболеваниям, что повредит растению и снизит урожай.

Почвы с высокой кислотностью

Клубника предпочитает легкие, рыхлые почвы с нейтральной или слабокислой реакцией (pH 6,0-6,8). Избегайте участков с сильно кислой почвой, так как это может негативно сказаться на росте и плодоношении.

Места с высокой концентрацией сорняков

Во время роста клубника борется за питательные вещества, и сорняки могут стать серьезной проблемой. Посадка в местах, где изобилуют сорняки, замедлит рост вашей клубники и снизит её доходность. Лучше предварительно очистить участок и рассмотреть возможность мульчирования.

Выбор подходящего участка для клубники — это ключ к успешному выращиванию и обильному урожаю. Соответствующие солнечные места с хорошим дренажом и нейтральной почвой обеспечат растениям необходимые условия для роста. Избегайте затенённых, влажных и кислых участков, а также тех, где много сорняков. Подходящее место станет залогом того, что ваша клубника будет радовать сладкими и ароматными плодами на протяжении всего сезона

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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