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Бюджетный забор для дачи: практические идеи для экономии

4:11
Садоводство » Советы

Забор — это важный элемент любой дачи, который не только обозначает границы участка, но и защищает от непрошенных гостей, животных и предупреждает о границах вашей собственности. Однако не всегда установка забора означает большие затраты. Существует множество бюджетных решений, которые позволят огородить ваш участок эффективно и экономично. В этой статье мы рассмотрим три недорогих способа построить забор для дачи.

Забор
Фото: Creative Commons Attribution 2.0 Generic by patpatpat, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Забор

Способ 1: Плетеный забор из веток

Что вам потребуется:

  • Ветки деревьев (ивовые, осиновая или другие гибкие породы)
  • Колышки или металлические прутья для стойки
  • Ножовка, плоскогубцы, шнур

Инструкция:

  1. Сбор материалов: найдите гибкие ветки, которые будут использоваться в качестве прутьев для плетения. Необходимо также подготовить колышки для установки забора.
  2. Подготовка мест для колышков: вбейте колышки в землю на расстоянии 1-2 метра друг от друга — это будут опоры для забора.
  3. Плетение забора: между установленными колышками начинайте вплетать подготовленные ветки, чередуя их положение для большей устойчивости. Заканчивайте плетение, когда достигнете желаемой высоты.
  4. Закрепление конструкции: убедитесь, что каждая ветка прочно закреплена, чтобы забор не шатался под воздействием ветра.

Плетеный забор будет выглядеть натурально, а также хорошо впишется в дачный ландшафт.

Способ 2: забор из сетки рабицы

Что вам потребуется:

  • Сетка рабица
  • Столбы (деревянные или металлические)
  • Крепежные элементы (проволока, скобы, крючки)
  • Инструменты (лопата, молоток, плоскогубцы)

Инструкция:

  1. Подготовка участка: определите границы вашего участка и отметьте места, где будут установлены столбы. Рекомендуется расстояние между столбами 2-3 метра.
  2. Установка столбов: выкопайте ямы для столбов и установите их, засыпая землей и утрамбовывая. Убедитесь, что столбы стоят вертикально.
  3. Крепление сетки: разверните рулон сетки рабицы вдоль забора и прикрепите её к столбам с помощью проволоки или скоб.
  4. Закрепление нижней части: для большей устойчивости можно закрепить нижнюю часть сетки на земле или засыпать её землей.

Забор из сетки рабицы — это недорогое и практичное решение, которое обеспечит безопасность вашего участка.

Способ 3: Забор из пластиковых бутылок

Что вам потребуется:

  • Пластиковые бутылки (подходит 1.5- и 2-литровые)
  • Гладкие столбы или деревянные прутья
  • Ножницы или нож, чтобы подрезать бутылки
  • Веревка или проволока

Инструкция:

  1. Сбор бутылок: соберите достаточное количество пластиковых бутылок для создания забора. Для большей прочности можно использовать бутылки разных цветовых оттенков.
  2. Установка опор: вбейте столбы в землю с интервалом 1-2 метра.
  3. Подготовка бутылок: уберите этикетки и отрежьте дно у каждой бутылки, чтобы использовать их как "стаканчики".
  4. Создание забора: с помощью веревки или проволоки закрепите бутылки на столбах, чередуя их так, чтобы создать эффект волнистой конструкции. Идеально, если посаженные бутылки будут направлены в одну сторону.
  5. Экспериментируйте с высотой: Забор можно сделать различной высоты, просто добавляя бутылки на верхние ряды.

Пластиковые бутылки не только помогут в создании забора, но и станут необычным элементом декора вашего участка.

Бюджетный забор для дачи — это реальность, и обойтись без больших затрат можно, используя подручные материалы и немного креативности. Плетеный забор из веток, сетка рабицы и забор из пластиковых бутылок — это только три из множества идей, которые помогут защитить ваш участок и украсить его. Выбирайте способ, который вам ближе, и приступайте к созданию собственного забора, который будет служить вам долгие годы!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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