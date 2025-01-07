Как приготовить зольное удобрение: три простых способа

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство Советы

Зола, остающаяся после сжигания древесины, является отличным природным удобрением, богатым питательными веществами. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор и многие микроэлементы, которые способствуют здоровью и росту растений.

Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова Дачный участок

Способ 1: зольный раствор

Что вам потребуется:

Дровяная зола (желательно из древесины без примесей)

Вода

Ёмкость для приготовления раствора

Инструкция:

Подготовьте золу: если зола крупная, просейте её через мелкое сито, чтобы избавиться от крупных частиц. Смешивание: в ёмкость, в которой планируете готовить раствор, добавьте 1 стакан золы на 10 литров воды. Тщательно перемешайте. Настаивание: закройте ёмкость и оставьте на 2-3 дня для настаивания. В это время полезные вещества перейдут в воду. Процеживание: после настаивания процедите раствор, чтобы убрать осадок. Применение: используйте зольный раствор для полива растений, особенно тех, которые нуждаются в дополнительном поступлении калия.

Способ 2: зольная подкормка

Что вам потребуется:

Дровяная зола

Лопатка или садовый инструмент

Пластиковая или тканевая упаковка

Инструкция:

Выбор места: золу можно вносить в почву как при подготовке посадочных лунок, так и при подкормке взрослых растений. Применение: распределите золу по поверхности грунта вокруг растений, стараясь равномерно распределить её в радиусе корней. Закладывание: используйте лопатку или другой инструмент, чтобы аккуратно заделать золу в верхний слой почвы. Это поможет улучшить её проникновение и взаимодействие с корнями. Полив: после внесения залы обязательно полейте растения, чтобы активировать полезные вещества.

Способ 3: зола в компосте

Что вам потребуется:

Дровяная зола

Компостная куча или контейнер

Инструкция:

Добавление: при создании компостной кучи или при добавлении новых материалов, равномерно распределите 1-2 стакана золы по всей массе компоста. Это поможет обогатить удобрение кальцием и калием. Перемешивание: хорошо перемешайте компост для равномерного распределения золы. Созревание: подождите, пока компост созреет — это займет от нескольких месяцев до года, в зависимости от условий. Зола будет постепенно разлагаться и обогащать конечный продукт. Использование: Используйте созревший компост для улучшения структуры почвы и удобрения растений в саду и огороде.

Удобрения из золы — это превосходный способ пополнить запасы питательных веществ в почве, используя доступные и экологически чистые материалы. Все три способа — создание зольного раствора, применение золы в виде подкормки и добавление её в компост — доступны и легки в исполнении. Экспериментируя с этими методами, вы сможете поддерживать здоровье и рост своих растений, получая при этом хороший урожай и прекрасные результаты в уходе за садом и огородом.