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Как приготовить зольное удобрение: три простых способа

3:16
Садоводство » Советы

Зола, остающаяся после сжигания древесины, является отличным природным удобрением, богатым питательными веществами. Она содержит калий, кальций, магний, фосфор и многие микроэлементы, которые способствуют здоровью и росту растений. 

Дачный участок
Фото: Pravda.Ru by Эльвира Махмутова
Дачный участок

Способ 1: зольный раствор

Что вам потребуется:

  • Дровяная зола (желательно из древесины без примесей)
  • Вода
  • Ёмкость для приготовления раствора

Инструкция:

  1. Подготовьте золу: если зола крупная, просейте её через мелкое сито, чтобы избавиться от крупных частиц.
  2. Смешивание: в ёмкость, в которой планируете готовить раствор, добавьте 1 стакан золы на 10 литров воды. Тщательно перемешайте.
  3. Настаивание: закройте ёмкость и оставьте на 2-3 дня для настаивания. В это время полезные вещества перейдут в воду.
  4. Процеживание: после настаивания процедите раствор, чтобы убрать осадок.
  5. Применение: используйте зольный раствор для полива растений, особенно тех, которые нуждаются в дополнительном поступлении калия.

Способ 2: зольная подкормка

Что вам потребуется:

  • Дровяная зола
  • Лопатка или садовый инструмент
  • Пластиковая или тканевая упаковка

Инструкция:

  1. Выбор места: золу можно вносить в почву как при подготовке посадочных лунок, так и при подкормке взрослых растений.
  2. Применение: распределите золу по поверхности грунта вокруг растений, стараясь равномерно распределить её в радиусе корней.
  3. Закладывание: используйте лопатку или другой инструмент, чтобы аккуратно заделать золу в верхний слой почвы. Это поможет улучшить её проникновение и взаимодействие с корнями.
  4. Полив: после внесения залы обязательно полейте растения, чтобы активировать полезные вещества.

Способ 3: зола в компосте

Что вам потребуется:

  • Дровяная зола
  • Компостная куча или контейнер

Инструкция:

  1. Добавление: при создании компостной кучи или при добавлении новых материалов, равномерно распределите 1-2 стакана золы по всей массе компоста. Это поможет обогатить удобрение кальцием и калием.
  2. Перемешивание: хорошо перемешайте компост для равномерного распределения золы.
  3. Созревание: подождите, пока компост созреет — это займет от нескольких месяцев до года, в зависимости от условий. Зола будет постепенно разлагаться и обогащать конечный продукт.
  4. Использование: Используйте созревший компост для улучшения структуры почвы и удобрения растений в саду и огороде.

Удобрения из золы — это превосходный способ пополнить запасы питательных веществ в почве, используя доступные и экологически чистые материалы. Все три способа — создание зольного раствора, применение золы в виде подкормки и добавление её в компост — доступны и легки в исполнении. Экспериментируя с этими методами, вы сможете поддерживать здоровье и рост своих растений, получая при этом хороший урожай и прекрасные результаты в уходе за садом и огородом.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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