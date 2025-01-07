Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать

Кто бы не хотел собирать богатый урожай вишни каждое лето? Но часто даже при хорошем уходе деревья цветут, а плодов не дают. Всё ли дело в весенних заморозках, или есть и другие причины?
Одна из частых причин плохого урожая — отсутствие сортов-опылителей.
Молодые садоводы часто не задумываются о сортовых особенностях деревьев, но это важно. Посадите на участке сразу два дерева, чтобы они опыляли друг друга.
Условия для успеха:
Если на участке уже нет места для второго дерева, попробуйте сделать прививку. Черенки другого сорта можно привить к уже растущей вишне.
Этот метод не только повышает урожайность, но и улучшает качество плодов. К тому же прививка укрепляет иммунитет дерева, делая его устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.
Удачный выбор сортов, правильное расстояние между деревьями или использование прививок — всё это может значительно увеличить урожайность вишни. А заморозки не всегда виноваты в отсутствии плодов.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.