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Ваше дерево вишни будет ломиться от ягод: вот что нужно сделать

1:17
Садоводство

Кто бы не хотел собирать богатый урожай вишни каждое лето? Но часто даже при хорошем уходе деревья цветут, а плодов не дают. Всё ли дело в весенних заморозках, или есть и другие причины?

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Найдите правильный сорт

Одна из частых причин плохого урожая — отсутствие сортов-опылителей.

Молодые садоводы часто не задумываются о сортовых особенностях деревьев, но это важно. Посадите на участке сразу два дерева, чтобы они опыляли друг друга.

Условия для успеха:

  • Оба сорта должны цвести в одно время.
  • Расстояние между деревьями не должно превышать 30 метров.

Прививка как альтернатива

Если на участке уже нет места для второго дерева, попробуйте сделать прививку. Черенки другого сорта можно привить к уже растущей вишне.

Этот метод не только повышает урожайность, но и улучшает качество плодов. К тому же прививка укрепляет иммунитет дерева, делая его устойчивее к неблагоприятным погодным условиям.

Удачный выбор сортов, правильное расстояние между деревьями или использование прививок — всё это может значительно увеличить урожайность вишни. А заморозки не всегда виноваты в отсутствии плодов.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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