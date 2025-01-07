Новый метод посадки клубники, который покоряет мир

1:26 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Хотите собирать сладкую и сочную клубнику, не прилагая лишних усилий? Садоводы из Финляндии придумали уникальный способ, который уже полюбился многим дачникам за пределами их страны.

Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Клубника

Этот метод отличается простотой и высокой результативностью. Его обязательно стоит попробовать хотя бы раз!

Что нужно для успеха

Первым делом выберите правильное место. Участок должен быть хорошо освещён, а грядки располагаться с юга на север.

Основное правило метода — использование специального укрывного материала.

Пошаговая инструкция

Подготовка грядки

Высота должна составлять около 40 см, ширина — 50-60 см.

Вдоль центра грядки проложите капельную ленту или перфорированный шланг. Один конец соедините с поливочным шлангом, а второй закройте заглушкой.

Укрытие грядки

Накройте её укрывным материалом.

Сделайте отверстия диаметром 7-10 см.

Расположите их в шахматном порядке с интервалом 30 см.

Посадка клубники

Высадите кусты в подготовленные отверстия.

Уход за растениями

После посадки обеспечьте клубнике регулярный полив, своевременные подкормки и обрезку усов.

Этот способ позволит вам получить богатый урожай с минимальными усилиями.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

