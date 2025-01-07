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Новый метод посадки клубники, который покоряет мир

1:26
Садоводство

Хотите собирать сладкую и сочную клубнику, не прилагая лишних усилий? Садоводы из Финляндии придумали уникальный способ, который уже полюбился многим дачникам за пределами их страны.

Клубника
Фото: archiveteam.org by Rob Bertholf, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Клубника

Этот метод отличается простотой и высокой результативностью. Его обязательно стоит попробовать хотя бы раз!

Что нужно для успеха

Первым делом выберите правильное место. Участок должен быть хорошо освещён, а грядки располагаться с юга на север.

Основное правило метода — использование специального укрывного материала.

Пошаговая инструкция

Подготовка грядки

  • Высота должна составлять около 40 см, ширина — 50-60 см.
  • Вдоль центра грядки проложите капельную ленту или перфорированный шланг. Один конец соедините с поливочным шлангом, а второй закройте заглушкой.

Укрытие грядки

  • Накройте её укрывным материалом.
  • Сделайте отверстия диаметром 7-10 см.
  • Расположите их в шахматном порядке с интервалом 30 см.

Посадка клубники

Высадите кусты в подготовленные отверстия.

Уход за растениями

После посадки обеспечьте клубнике регулярный полив, своевременные подкормки и обрезку усов.

Этот способ позволит вам получить богатый урожай с минимальными усилиями.

Уточнения

Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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