Новый метод посадки клубники, который покоряет мир

Хотите собирать сладкую и сочную клубнику, не прилагая лишних усилий? Садоводы из Финляндии придумали уникальный способ, который уже полюбился многим дачникам за пределами их страны.
Этот метод отличается простотой и высокой результативностью. Его обязательно стоит попробовать хотя бы раз!
Первым делом выберите правильное место. Участок должен быть хорошо освещён, а грядки располагаться с юга на север.
Основное правило метода — использование специального укрывного материала.
Уход за растениями
После посадки обеспечьте клубнике регулярный полив, своевременные подкормки и обрезку усов.
Этот способ позволит вам получить богатый урожай с минимальными усилиями.
Клубни́ка (от др.-рус. клуб «клубок, шарообразное тело») — название крупноплодных видов растений рода Земляника (Fragaria) семейства Розовые, а также их плодов.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.