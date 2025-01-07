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Как совместные посадки защищают яблоню от вредителей?

3:02
Садоводство » Деревья и кустарники

Посадка растений под яблоней — это отличный способ максимально использовать пространство вашего сада и создать гармоничную экосистему. Однако важно выбрать растения, которые не только хорошо смотрятся вместе с яблоней, но и способствуют её здоровью и урожайности.

Какие растения выбирать?

Травы и специи

  • Мелисса: это растение привлекает полезных насекомых, таких как пчёлы, что способствует опылению яблонь.
  • Орегано: защищает яблоню от вредителей и конкурирует с сорняками, не требуя большого количества воды.
  • Череда и мята: эти растения обладают отпугивающим действием на некоторых насекомых-вредителей.

Цветы

  • Герань: привлекает опылителей и отталкивает некоторых вредителей, таких как тля.
  • Календула: защищает яблоню от нематод и других вредителей, а также привлекает полезных насекомых.
  • Циния: она яркая и декоративная, а также привлекает пчёл и бабочек.

Овощи

  • Чеснок: эффективно отпугивает вредителей и способствует здоровью растений.
  • Лук: как и чеснок, лук является хорошим защитником от насекомых.
  • Салат и шпинат: эти культуры быстро растут и могут занять пространство между рядами яблонь.

Преимущества смешанного посева

  • Защита от вредителей: посадка растений с разными свойствами позволяет создать естественный барьер для вредителей.
  • Опыление: некоторые цветы и травы привлекают опылителей, что способствует более высокому урожаю яблок.
  • Улучшение почвы: некоторые растения, например, бобовые, обогащают почву азотом, что полезно для яблонь.

Секреты успешного урожая

Правильное размещение

При выборе места для посадки под яблоней учитывайте следующие моменты:

  • Убедитесь, что выбранные растения не затеняют яблоню.
  • Оставьте достаточно пространства для корней яблони и избравших её растений.
  • Используйте многолетние растения, чтобы сократить необходимость в посадке каждую весну.

Уход за растениями

  • Полив: удостоверьтесь, что ваши растения получают достаточно влаги, особенно в жаркие месяцы. Однако избыток влаги может повредить корни яблони.
  • Удобрение: используйте органические удобрения, которые благоприятны как для подрастающих растений, так и для яблонь.

Регулярная обрезка

Обрезка лишних растений под яблоней не только улучшит доступ света, но и поможет предотвратить конкуренцию за пространство и ресурсы.

Посадка растений под яблоней может значительно повлиять на здоровье и урожайность вашего сада. Выбирайте совместимые растения, следите за их состоянием и заботьтесь о вашем урожае. Такой подход позволит создать гармоничную экосистему, а также насладиться не только вкусными яблоками, но и красотой цветущих растений в вашем саду.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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