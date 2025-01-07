Как совместные посадки защищают яблоню от вредителей?

3:02 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Посадка растений под яблоней — это отличный способ максимально использовать пространство вашего сада и создать гармоничную экосистему. Однако важно выбрать растения, которые не только хорошо смотрятся вместе с яблоней, но и способствуют её здоровью и урожайности.

Какие растения выбирать?

Травы и специи

Мелисса: это растение привлекает полезных насекомых, таких как пчёлы, что способствует опылению яблонь.

Орегано: защищает яблоню от вредителей и конкурирует с сорняками, не требуя большого количества воды.

Череда и мята: эти растения обладают отпугивающим действием на некоторых насекомых-вредителей.

Цветы

Герань: привлекает опылителей и отталкивает некоторых вредителей, таких как тля.

Календула: защищает яблоню от нематод и других вредителей, а также привлекает полезных насекомых.

Циния: она яркая и декоративная, а также привлекает пчёл и бабочек.

Овощи

Чеснок: эффективно отпугивает вредителей и способствует здоровью растений.

Лук: как и чеснок, лук является хорошим защитником от насекомых.

Салат и шпинат: эти культуры быстро растут и могут занять пространство между рядами яблонь.

Преимущества смешанного посева

Защита от вредителей: посадка растений с разными свойствами позволяет создать естественный барьер для вредителей.

Опыление: некоторые цветы и травы привлекают опылителей, что способствует более высокому урожаю яблок.

Улучшение почвы: некоторые растения, например, бобовые, обогащают почву азотом, что полезно для яблонь.

Секреты успешного урожая

Правильное размещение

При выборе места для посадки под яблоней учитывайте следующие моменты:

Убедитесь, что выбранные растения не затеняют яблоню.

Оставьте достаточно пространства для корней яблони и избравших её растений.

Используйте многолетние растения, чтобы сократить необходимость в посадке каждую весну.

Уход за растениями

Полив: удостоверьтесь, что ваши растения получают достаточно влаги, особенно в жаркие месяцы. Однако избыток влаги может повредить корни яблони.

Удобрение: используйте органические удобрения, которые благоприятны как для подрастающих растений, так и для яблонь.

Регулярная обрезка

Обрезка лишних растений под яблоней не только улучшит доступ света, но и поможет предотвратить конкуренцию за пространство и ресурсы.

Посадка растений под яблоней может значительно повлиять на здоровье и урожайность вашего сада. Выбирайте совместимые растения, следите за их состоянием и заботьтесь о вашем урожае. Такой подход позволит создать гармоничную экосистему, а также насладиться не только вкусными яблоками, но и красотой цветущих растений в вашем саду.