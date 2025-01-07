Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вулканы подо льдом Антарктиды: таяние запускает серию опасных процессов
Салат с изюминкой: три способа улучшить вкус простого блюда, не используя майонез и соусы
Вейл-вотчинг набирает популярность среди путешествующих
Как менялась мода на причёски за последние десятилетия?
Почему стоит выбирать живучие комнатные растения?
Судебный иск года: японская компания пошла против президента США
Снежный ад: шторм оставил 300 тысяч жителей США без света
Перерыв в тренировках: как он помогает достичь лучших результатов
Mazda и Panasonic запускают совместное производство

Польза яичной скорлупы: почему стоит использовать в садоводстве

3:40
Садоводство » Советы

Яичная скорлупа — это не только безопасный и экологически чистый отход, но и мощное удобрение для вашего огорода. Благодаря высокому содержанию кальция и другим полезным микроэлементам, скорлупа способствует укреплению растений и обеспечивает их здоровье.

Яичная скорлупа
Фото: commons.wikimedia.org by Ji-Elle, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Яичная скорлупа

Почему яичная скорлупа полезна для растений?

Яичная скорлупа состоит примерно на 95% из карбоната кальция, что делает её отличным источником кальция для растений. Кальций играет ключевую роль в развитии корневой системы, укрепляет клеточные стенки и помогает растениям справляться со стрессом. Кроме того, скорлупа содержит такие микроэлементы, как магний, фосфор и калий, которые также полезны для роста и развития растений.

Как подготовить яичную скорлупу?

  1. Сбор скорлупы: соберите яичную скорлупу от домашних яиц. Убедитесь, что скорлупа чистая и не содержит остатков яичного белка или желтка
  2. Промывание: промойте скорлупу под проточной водой, чтобы удалить остатки. Это предотвратит привлечение вредителей.
  3. Сушка: разложите скорлупу на чистом полотенце или в миске и дайте ей полностью высохнуть. Это поможет избежать гнили и плесени.
  4. Измельчение: используя блендер или ступку, измельчите сухую скорлупу до состояния порошка или мелких кусочков. Мелкая текстура ускорит процесс разложения и облегчает усваиваемость элементов растениями.

Как удобрить огород яичной скорлупой?

  1. Внесение в почву: перед посадкой овощей или рассады, добавьте измельченную яичную скорлупу в почву. На 1 квадратный метр почвы достаточно 100-200 граммов порошка. Хорошо перемешайте с верхним слоем грунта.
  2. Добавление при посадке: при посадке семян или рассады, можно положить небольшое количество скорлупы в лунку. Это обеспечит молодые растения необходимыми питательными веществами.
  3. Полив с добавлением скорлупы: вы можете приготовить "раствор" для полива, добавив 100 граммов порошка в 10 литров воды. Оставьте на 24 часа для настаивания, затем поливайте растения этим раствором раз в месяц.
  4. Комбинирование с другими удобрениями: ячная скорлупа хорошо сочетается с органическими удобрениями, такими как компост или перегной. Добавьте измельченную скорлупу в компостную кучу для улучшения её питательных свойств.

Другие полезные советы

  • Не переборщите: удобрение яичной скорлупой не требует избыточного использования. Переизбыток кальция может вызвать другие проблемы с питанием растений.
  • Смешивайте с почвой: чтобы избежать образования корки, рекомендуется хорошо перемешивать скорлупу с верхним слоем почвы.
  • Используйте регулярно: для достижения наилучших результатов, удостоверьтесь, что добавляете яичную скорлупу каждый сезон. Это будет способствовать поддержанию уровня питательных веществ в почве.

Удобряя огород яичной скорлупой, вы не только эффективно используете бытовые отходы, но и обеспечиваете свои растения необходимыми питательными веществами. Следуя приведенным советам, вы сможете значительно повысить урожайность и здоровье своих растений. Экологически чистое удобрение в виде яичной скорлупы — это простое и доступное решение для каждого огородника!

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025
Красота и стиль
Белые кроссовки больше не в моде: откройте для себя новые тренды лета 2025 Аудио 
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Недвижимость
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем Аудио 
Популярное
Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем

Новым фаворитом на кухне станет пароконвектомат — устройство, которое обеспечивает равномерное приготовление пищи благодаря циркуляции горячего воздуха.

Этот прибор придёт микроволновке на смену уже в ближайшем будущем
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Всего 15 минут на тесто, и 15 минут на выпекание — и аппетитные лепёшки на рассоле готовы
Названа пряность, которая защищает желудок и предотвращает развитие язвы
В Польше узнали о хороших для России новостях из Африки
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Тревожные данные: риолитовая магма в Йеллоустоне движется к критической точке
Вот при скольких градусах правильно стирать банное полотенце
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Семь фраз, которые выдают скрытую зависть окружающих
Последние материалы
Вейл-вотчинг набирает популярность среди путешествующих
Как менялась мода на причёски за последние десятилетия?
Почему стоит выбирать живучие комнатные растения?
Судебный иск года: японская компания пошла против президента США
Снежный ад: шторм оставил 300 тысяч жителей США без света
Перерыв в тренировках: как он помогает достичь лучших результатов
Mazda и Panasonic запускают совместное производство
Запекаем сочную рыбу с овощами и лимоном без брызг масла и грязного противня
Какие направления считаются лучшими для романтических знакомств по версии Tinder
Почему уход за кожей в первые 30 минут после душа так важен?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.