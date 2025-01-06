Панданус в доме: как ухаживать за винтовой пальмой

Панданус, или винтовая пальма, — это эффектное тропическое растение, которое часто используют для украшения просторных интерьеров, зимних садов и холлов. Его необычная форма и неприхотливость делают панданус идеальным выбором как для опытных цветоводов, так и для новичков.
Панданус — это вечнозелёное дерево или кустарник с длинными линейными листьями, расположенными спирально. Высота в природе достигает 9 метров, но в комнатных условиях растение компактнее. Характерная особенность — воздушные корни, которые со временем врастают в почву, создавая дополнительную опору.
Растение редко цветёт в домашних условиях, но его декоративность и без этого остаётся на высоте.
Освещение и температура.
Панданус любит яркий рассеянный свет, но без прямых солнечных лучей. Оптимальная температура — от 19 до 25 °С, зимой — не ниже 15 °С.
Полив.
Весной и летом полив обильный, но между поливами верхний слой субстрата должен подсыхать. Зимой полив сокращают до умеренного. Используйте мягкую, тёплую воду.
Влажность воздуха.
Растение переносит сухой воздух, но при необходимости можно повысить влажность, поставив горшок на поддон с влажным керамзитом. Прямое опрыскивание листьев не рекомендуется из-за риска загнивания.
Подкормки.
С марта по август растение подкармливают раз в две недели удобрениями для декоративно-лиственных растений. Осенью и зимой подкормки сокращают до одного раза в месяц.
Пересадка.
Молодые растения пересаживают ежегодно, взрослые — раз в 2-3 года. Используйте глубокие горшки с хорошим дренажом. Почва должна состоять из дерновой, листовой земли, перегноя и песка в равных долях.
Размножение.
Сухие коричневые кончики листьев.
Причина — недостаточная влажность воздуха или пересушенный субстрат.
Потеря окраски листьев.
Может быть вызвана недостатком освещения или жесткой водой.
Вредители.
Панданус может поражаться щитовкой, паутинным клещом и мучнистым червецом. Для борьбы используют инсектициды.
Панданус Вейча (Pandanus veitchii).
Крупное вечнозелёное растение с длинными листьями, украшенными белыми полосами.
Панданус полезный (Pandanus utilis).
Достигает до 3 метров в комнатных условиях, листья с красноватыми шипами.
Панданус Сандера (Pandanus sanderi).
Компактный вид с жёлтыми полосками на листьях.
Панда́н или Панда́нус (лат. Pandanus), — род древовидных растений семейства Пандановые (лат. Pandanaceae).
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