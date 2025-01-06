Эписция в доме: правила ухода и размножения

3:13 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Эписция — тропическое растение из семейства геснериевых, которое привлекает внимание своей необычной окраской листьев и яркими цветками. Родина эписции — влажные тенистые леса Южной и Центральной Америки. В комнатном цветоводстве это растение известно как "фиолетовое пламя" благодаря его декоративным качествам.

Фото: wikimap.toolforge.org by Krzysztof Ziarnek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Эписция

Описание и особенности растения

Эписции представляют собой стелющиеся травы с супротивным расположением листьев. Листья густо опушенные, пестро окрашенные в коричнево-зелёной гамме. Цветки граммофонообразной формы, обычно алые, но встречаются сорта с розовыми, жёлтыми, голубыми и белыми цветками. Особенность эписции — длительный период цветения, который может продолжаться с весны до поздней осени.

Уход за эписцией в домашних условиях

Температура и освещение.

Растение предпочитает умеренные температуры (20-25 °C) и яркий рассеянный свет. Прямые солнечные лучи нежелательны, а зимой необходимо обеспечить дополнительное освещение.

Полив.

Эписцию поливают мягкой, отстоянной водой комнатной температуры. Полив умеренный: весной и летом по мере подсыхания верхнего слоя почвы, зимой — реже.

Влажность воздуха.

Эписции нуждаются в повышенной влажности. Рекомендуется размещать горшок на поддоне с влажным керамзитом или торфом. Прямое опрыскивание листьев не рекомендуется из-за риска загнивания.

Подкормка.

С весны до осени эписцию удобряют раз в 2 недели слабым раствором минеральных удобрений для цветущих растений.

Размножение и пересадка

Эписции легко размножаются черенками, дочерними розетками или семенами. Для размножения черенками побеги укореняют в воде или во влажной почве. Пересаживают растение весной в лёгкий субстрат с добавлением торфа, мха сфагнума и древесного угля. Горшки предпочтительны широкие и неглубокие.

Трудности в уходе

Наиболее распространённые проблемы — гнили из-за избыточного увлажнения и сухость воздуха, из-за которой подсыхают кончики листьев. При нерегулярном поливе могут закручиваться листья. Для профилактики следует использовать дренаж и не допускать застоя воды.

Популярные виды эписции

Эписция медно-красная (Episcia cupreata) — наиболее распространённый вид с огненно-красными цветками и пестрыми листьями.

Эписция ползучая (Episcia reptans) — растение с длинными ползучими побегами и листьями с серебристо-зелёной полосой.

Эписция гвоздикоцветная (Episcia dianthiflora) — компактное растение с белыми цветками и мелкими листьями.

Эписция — прекрасный выбор для создания уютного уголка в доме. Её декоративная листва и яркие цветы способны украсить любой интерьер, а при правильном уходе она будет радовать вас долгие годы.

Уточнения

Эпи́сция (лат. Episcia) — род цветковых растений семейства Геснериевые.

