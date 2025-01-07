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Новогодняя ёлка без осыпавшихся иголок: секреты ухода

2:30
Садоводство

Натуральная ёлка — символ Нового года, который приносит в дом праздничное настроение. Но чтобы иголки не начали осыпаться уже через несколько дней, важно правильно ухаживать за ней. Следуя простым советам, вы сможете сохранить её свежесть до самого Старого Нового года.

Ёлка Леры Кудрявцевой
Фото: https://www.instagram.com/leratv by Инстаграм Леры Кудрявцевой is licensed under public doman
Ёлка Леры Кудрявцевой

Выбираем ёлку правильно

Ствол. Свежая ёлка должна быть тяжёлой для своего размера. У здорового дерева ствол эластичный, без признаков плесени или грибков. Легко обламывающиеся ветки говорят о том, что ёлка сухая.

Хвоя. Проверьте цвет и текстуру хвои. Она должна быть ярко-зелёной, слегка маслянистой и ароматной. Сухая, ломкая хвоя или её отсутствие на ветках сигнализируют о плохом состоянии дерева.

Устанавливаем ёлку

Акклиматизация. Если на улице мороз, не заносите ёлку сразу в комнату. Дайте ей постоять в прохладном месте (например, на балконе или в подъезде) около 30 минут, чтобы избежать резкого перепада температуры.

Подготовка ствола. Очистите нижние 8-10 см ствола от коры, остругав его под струёй воды. Это откроет поры дерева для лучшего впитывания влаги.

Способы установки

Ведро с песком. Заполните ведро влажным песком, добавив литр воды с растворёнными таблетками аспирина или небольшим количеством глицерина. Убедитесь, что ствол погружён в песок на 20 см. Поливайте песок каждые 1-2 дня.

Емкость с водой. Используйте тёплую воду с добавлением лимонной кислоты, желатина и мела. Это создаст питательную среду для ёлки.

Оборачивание ствола. Заверните нижнюю часть ствола во влажную тряпку, регулярно смачивайте её водой. Опрыскивайте ветви из пульверизатора для дополнительного увлажнения.

Дополнительные советы

  • Держите ёлку вдали от источников тепла, таких как батареи или обогреватели.
  • Регулярно опрыскивайте ветки водой для сохранения свежести хвои.

Проявив заботу, вы сможете не только продлить жизнь своей ёлки, но и сохранить её аромат и зелёную красоту на весь праздничный период. Пусть ваша новогодняя красавица радует глаз и создаёт уют в вашем доме!

Уточнения

Новогоднее дерево - настоящее или символическое дерево, наряжаемое специально к Новому году.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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