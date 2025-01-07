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Прививка на вишню: увеличьте урожай без посадки новых деревьев

1:42
Садоводство

Январь — самое время задуматься о будущем урожае плодовых культур, особенно косточковых. Нередко садоводы сталкиваются с ситуацией, когда деревья цветут, но плодов почти нет. Часто это списывают на весенние заморозки, но причина может быть совсем иной. Узнайте, как решить эту проблему и наслаждаться богатым урожаем.

Тарелка вишни
Фото: Freepik by frimufilms
Тарелка вишни

Сорт-опылитель: ключ к успеху

Одна из главных причин плохой урожайности — отсутствие опыления. Для вишни, например, важно наличие дерева-опылителя. Посадка второго дерева подходящего сорта значительно увеличивает шансы на обильный урожай. Чтобы всё получилось, соблюдайте два условия:

  1. Сроки цветения обоих сортов должны совпадать.
  2. Расстояние между деревьями не должно превышать 30 метров.

Прививка: решение для ограниченного пространства

Если на участке уже нет места для нового дерева, попробуйте сделать прививку. Добавление черенков другого сорта вишни не только улучшит опыление, но и:

  • повысит урожайность,
  • улучшит качество плодов,
  • укрепит иммунитет дерева,
  • сделает его более устойчивым к погодным условиям.

Почему это важно

Косточковые, такие как вишня, часто зависят от наличия опылителей. Игнорирование сортовых особенностей может привести к тому, что даже при хорошем уходе и подкормках деревья будут давать скудный урожай. Посадка сорта-опылителя или прививка черенков поможет справиться с этой проблемой.

Заботясь о правильном опылении, вы сможете ежегодно наслаждаться здоровыми деревьями и обильными плодами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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