Прививка на вишню: увеличьте урожай без посадки новых деревьев

Январь — самое время задуматься о будущем урожае плодовых культур, особенно косточковых. Нередко садоводы сталкиваются с ситуацией, когда деревья цветут, но плодов почти нет. Часто это списывают на весенние заморозки, но причина может быть совсем иной. Узнайте, как решить эту проблему и наслаждаться богатым урожаем.
Одна из главных причин плохой урожайности — отсутствие опыления. Для вишни, например, важно наличие дерева-опылителя. Посадка второго дерева подходящего сорта значительно увеличивает шансы на обильный урожай. Чтобы всё получилось, соблюдайте два условия:
Если на участке уже нет места для нового дерева, попробуйте сделать прививку. Добавление черенков другого сорта вишни не только улучшит опыление, но и:
Косточковые, такие как вишня, часто зависят от наличия опылителей. Игнорирование сортовых особенностей может привести к тому, что даже при хорошем уходе и подкормках деревья будут давать скудный урожай. Посадка сорта-опылителя или прививка черенков поможет справиться с этой проблемой.
Заботясь о правильном опылении, вы сможете ежегодно наслаждаться здоровыми деревьями и обильными плодами.
Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.