Прививка на вишню: увеличьте урожай без посадки новых деревьев

1:42 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Январь — самое время задуматься о будущем урожае плодовых культур, особенно косточковых. Нередко садоводы сталкиваются с ситуацией, когда деревья цветут, но плодов почти нет. Часто это списывают на весенние заморозки, но причина может быть совсем иной. Узнайте, как решить эту проблему и наслаждаться богатым урожаем.

Фото: Freepik by frimufilms Тарелка вишни

Сорт-опылитель: ключ к успеху

Одна из главных причин плохой урожайности — отсутствие опыления. Для вишни, например, важно наличие дерева-опылителя. Посадка второго дерева подходящего сорта значительно увеличивает шансы на обильный урожай. Чтобы всё получилось, соблюдайте два условия:

Сроки цветения обоих сортов должны совпадать. Расстояние между деревьями не должно превышать 30 метров.

Прививка: решение для ограниченного пространства

Если на участке уже нет места для нового дерева, попробуйте сделать прививку. Добавление черенков другого сорта вишни не только улучшит опыление, но и:

повысит урожайность,

улучшит качество плодов,

укрепит иммунитет дерева,

сделает его более устойчивым к погодным условиям.

Почему это важно

Косточковые, такие как вишня, часто зависят от наличия опылителей. Игнорирование сортовых особенностей может привести к тому, что даже при хорошем уходе и подкормках деревья будут давать скудный урожай. Посадка сорта-опылителя или прививка черенков поможет справиться с этой проблемой.

Заботясь о правильном опылении, вы сможете ежегодно наслаждаться здоровыми деревьями и обильными плодами.

Уточнения

Ви́шня (лат. Prúnus subg. Cérasus) — подрод растений рода Слива (Prunus) семейства Розовые (Rosaceae).

