Что можно положить в яму при посадке томатов? Беспроигрышные варианты

1:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Что добавить в лунку при посадке томатов в открытый грунт

При посадке томатов в лунку можно добавить любое комплексное минеральное удобрение. Например, столовая ложка суперфосфата хороша для успешного выращивания томатов.

Фото: freepik.com by stockking, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Помидоры

Кроме того, при посадке томатов в лунки можно добавить органические удобрения, такие как измельченная яичная скорлупа — по две чайные ложки в каждую лунку.

Также можно использовать 5-6 листьев крапивы, горсть древесной золы или 2 столовые ложки костной или рыбной муки.

Кроме этих удобрений можно также использовать по чайной ложке на лунку мочевины, сульфат калия и двойной и четверть гумусового суперфосфата. Все нужно хорошо перемешать с почвой.

Почву для томатов обычно выбирают рыхлую, с хорошей проницаемостью для воздуха и воды, слабую (рН 5,5-6,5) или нейтральную кислотность. Почва также должна иметь достаточный запас питательных веществ для нормального роста и развития овощной культуры.

Уточнения

Тома́т или помидо́р (лат. Solánum lycopérsicum), — однолетнее или многолетнее травянистое растение, вид рода Паслён (Solanum) семейства Паслёновые (Solanaceae).

