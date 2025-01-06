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Не упустите шанс вернуть грядкам плодородие: проверенные советы

1:37
Садоводство

Морозные и малоснежные зимы оказывают серьезное влияние на плодородие почвы. После таких сезонов грядки нуждаются в правильном восстановлении, но это не повод использовать все удобрения подряд.

Зима
Фото: flickr.com by liz west, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Зима

С чего начать

Первым делом проверьте кислотность почвы. Это можно сделать с помощью тестов, которые продаются в садовых магазинах. Определить содержание полезных веществ сложнее, но восстановление можно начать с простых и эффективных шагов.

Компост и сидераты — верные помощники

Для улучшения состояния почвы весной отлично подойдут компост или перегной. Также не забывайте о сидеративных культурах, таких как бобовые и крестоцветные. Они насыщают грунт полезными веществами, улучшая его структуру.

Вспашка и рыхление

Весной, после схода снега, грунт может стать твердым. Чтобы подготовить его для посадок:

  • Используйте культиватор для глубокой обработки.
  • Для поверхностного рыхления подойдут грабли.

Если зима выдалась малоснежной, почва может быть пересушена. В этом случае потребуется полив.

Мульча и агроволокно

После увлажнения грядки стоит укрыть мульчей из соломы. Она защитит почву от перепадов температуры. Вместо мульчи можно использовать агроволокно, которое также предотвратит пересыхание и эрозию.

Следуя этим простым советам, вы не только улучшите состояние почвы, но и соберете богатый урожай в конце сезона.

Уточнения

Грядка огородная — узкая полоса разрыхлённой или обработанной другим образом земли в огороде или саду, отделяемая от соседних бороздами или дорожками, предназначенная для выращивания на ней овощных или фруктовых растений.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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