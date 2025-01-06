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Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать

2:04
Садоводство

Комнатные растения — это не только украшение интерьера, но и настоящие помощники в очистке воздуха. Спатифиллум, известный как "цветок мира" или "парус", любим многими за свои белоснежные соцветия и густую зелень. Однако иногда растение начинает чахнуть, и кажется, что его уже не спасти. На помощь приходит простое и доступное средство.

Спатифиллум
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спатифиллум

Домашний рецепт для спасения растения

Чтобы вернуть вашему "парусу" силу и здоровье, приготовьте специальный питательный раствор:

Ингредиенты:

  • 2 чайные ложки сахара
  • 1 литр воды

Приготовление и применение:

  • Полностью растворите сахар в воде.
  • Остудите раствор.
  • Поливайте растение этим питательным составом раз в месяц.

Такое средство стимулирует рост новых листьев и появление здоровых бутонов.

Основные правила ухода за спатифиллумом

Чтобы растение радовало вас своей красотой долгое время, следуйте этим рекомендациям:

  • Освещение: располагайте цветок в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. Подоконники с ярким светом не подходят.
  • Сквозняки: растение плохо переносит холодные потоки воздуха, поэтому избегайте сквозняков.
  • Полив: почва должна быть постоянно влажной, но не залитой. Избыток воды может привести к гниению корней.
  • Удобрение: периодически используйте подкормки, обогащенные фосфором и калием, чтобы поддерживать здоровье растения.

Почему цветы спатифиллума становятся зелеными

Иногда белоснежные соцветия растения начинают зеленеть. Причины этого могут быть следующими:

  • Генетика: возврат к свойствам предка с зеленоватыми цветами.
  • Переизбыток азота: избыточное содержание азота в почве влияет на окраску цветов.

Решение: используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Это вернет цветам их белоснежный оттенок.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

Автор Сергей Докучаев
Сергей Докучаев — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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