Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать

2:04 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Комнатные растения — это не только украшение интерьера, но и настоящие помощники в очистке воздуха. Спатифиллум, известный как "цветок мира" или "парус", любим многими за свои белоснежные соцветия и густую зелень. Однако иногда растение начинает чахнуть, и кажется, что его уже не спасти. На помощь приходит простое и доступное средство.

Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Спатифиллум

Домашний рецепт для спасения растения

Чтобы вернуть вашему "парусу" силу и здоровье, приготовьте специальный питательный раствор:

Ингредиенты:

2 чайные ложки сахара

1 литр воды

Приготовление и применение:

Полностью растворите сахар в воде.

Остудите раствор.

Поливайте растение этим питательным составом раз в месяц.

Такое средство стимулирует рост новых листьев и появление здоровых бутонов.

Основные правила ухода за спатифиллумом

Чтобы растение радовало вас своей красотой долгое время, следуйте этим рекомендациям:

Освещение: располагайте цветок в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. Подоконники с ярким светом не подходят.

Сквозняки: растение плохо переносит холодные потоки воздуха, поэтому избегайте сквозняков.

Полив: почва должна быть постоянно влажной, но не залитой. Избыток воды может привести к гниению корней.

Удобрение: периодически используйте подкормки, обогащенные фосфором и калием, чтобы поддерживать здоровье растения.

Почему цветы спатифиллума становятся зелеными

Иногда белоснежные соцветия растения начинают зеленеть. Причины этого могут быть следующими:

Генетика: возврат к свойствам предка с зеленоватыми цветами.

Переизбыток азота: избыточное содержание азота в почве влияет на окраску цветов.

Решение: используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Это вернет цветам их белоснежный оттенок.

Уточнения

Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.

