Ваш спатифиллум снова зацветет: вот как это сделать

Комнатные растения — это не только украшение интерьера, но и настоящие помощники в очистке воздуха. Спатифиллум, известный как "цветок мира" или "парус", любим многими за свои белоснежные соцветия и густую зелень. Однако иногда растение начинает чахнуть, и кажется, что его уже не спасти. На помощь приходит простое и доступное средство.
Фото: commons.wikimedia.org by Diego Delso, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Спатифиллум
Домашний рецепт для спасения растения
Чтобы вернуть вашему "парусу" силу и здоровье, приготовьте специальный питательный раствор:
Ингредиенты:
2 чайные ложки сахара
1 литр воды
Приготовление и применение:
Полностью растворите сахар в воде.
Остудите раствор.
Поливайте растение этим питательным составом раз в месяц.
Такое средство стимулирует рост новых листьев и появление здоровых бутонов.
Основные правила ухода за спатифиллумом
Чтобы растение радовало вас своей красотой долгое время, следуйте этим рекомендациям:
Освещение: располагайте цветок в местах, защищенных от прямых солнечных лучей. Подоконники с ярким светом не подходят.
Сквозняки: растение плохо переносит холодные потоки воздуха, поэтому избегайте сквозняков.
Полив: почва должна быть постоянно влажной, но не залитой. Избыток воды может привести к гниению корней.
Удобрение: периодически используйте подкормки, обогащенные фосфором и калием, чтобы поддерживать здоровье растения.
Почему цветы спатифиллума становятся зелеными
Иногда белоснежные соцветия растения начинают зеленеть. Причины этого могут быть следующими:
Генетика: возврат к свойствам предка с зеленоватыми цветами.
Переизбыток азота: избыточное содержание азота в почве влияет на окраску цветов.
Решение: используйте удобрения с высоким содержанием фосфора и калия. Это вернет цветам их белоснежный оттенок.
Уточнения
Спатифи́ллум или Спатифиллюм (лат. Spathiphyllum), — род многолетних вечнозелёных растений семейства Ароидные (Araceae), некоторые представители — популярные комнатные растения.