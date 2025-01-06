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Зимний уход за газоном: чего делать нельзя

3:31
Садоводство » Советы

Зима – это особый период для газонов, когда они находятся в состоянии покоя. Правильный уход за травяным покровом в это время поможет сохранить его здоровье и красоту на следующий сезон. Однако, существует множество ошибок, которые могут нанести вред газону. В этой статье мы рассмотрим, что нельзя делать с газоном зимой.

Газон, газонная трава
Фото: commons.wikimedia.org by Shadowmeld Photography, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Газон, газонная трава

Не допускайте скопления снега

Снег может защитить газон от морозов, но его многообразие и вес могут привести к повреждению травы. Связывая снег в плотные комья, вы создаете идеальные условия для развития заболеваний, таких как снежная плесень. Поэтому старайтесь избегать скопления снега в определенных местах.

Рекомендация:
Если у вас есть возможность, равномерно распределите снег по поверхности газона или используйте грабли, чтобы разрыхлить его.

Не используйте обрезанные ветки и листья в качестве укрытия

Многие садоводы, готовя газон к зиме, делают ошибку, укрывая его слоями листвы или обрезанных веток. Такой подход может привести к созданию укрытий для вредителей и болезней.

Рекомендация:
Очищайте газон от любых растительных остатков. Листья лучше убрать, чтобы не допустить их разложения на траве.

Не катаемся по газону

Зимние игры на газоне могут показаться забавными, но частое втирание и утрамбовывание снега могут повредить корни травы. Уплотненная почва не позволяет газону дышать, а это может вызвать его гибель.

Рекомендация:
Избегайте активных игр и прогулок по газону в зимний период. Применяйте тропинки и обережно передвигайтесь по территории.

Не удобряйте газон слишком поздно

Зимой удобрения не усваиваются организмом трав чрезмерно долго, да и заморозки могут отрицательно сказаться на их эффективности. Некоторые садоводы ошибочно вносят удобрения перед зимой, рассчитывая укрепить газон.

Рекомендация:
В последний раз удобрять газон следует осенью. Не вносите удобрения зимой, чтобы избежать их вымывания и потери питательных веществ.

Не оставляйте инвентарь на газоне

Часто садовый инвентарь, включая шланги, инструменты и другие предметы, остается на газоне в зимний период. Это может привести к повреждению трав, а также образованию мертвых участков на газоне.

Рекомендация:
Убедитесь, что весь инвентарь убран и хранится в закрытом месте, защищая газон от ненужного давления.

Не забывайте о поливе

Хотя зимой газон находится в состоянии покоя, если пришла теплая зима с отсутствием снега, обязательно следите за уровнем влажности почвы. Если почва слишком пересохла, это может повредить корни травы.

Рекомендация:
Следите за состоянием вашего газона. При необходимости поливайте его в сухие зимние дни.

Забота о газоне зимой требует внимания и дисциплины. Избегая вышеописанных ошибок и следуя рекомендациям по уходу, вы можете обеспечить своему газону отличные условия для восстановления и роста весной. Помните, что здоровье вашего газона зависит от ваших действий в зимний период, а доброе обращение с ним обеспечит его красивый вид в будущем.

Автор Владислав Ленивко
Владислав Ленивко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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