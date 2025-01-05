Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Вера Брежнева показала фото с загадочным мужчиной после признания в новом романе
Цифровой год — в сети математически разобрали 2025
Минимальная зарплата в Санкт-Петербурге преодолела отметку в 28 тыс. рублей
Компот зимой: почему он так важен для вашего здоровья
Странное поведение собак: зачем они нарезают круги перед сном
Ленивый пирог с вареньем: самый простой рецепт
Ошибки при выборе консилера, которые портят макияж
Насыщенный и сытный: гороховый суп с копчёной колбасой
Филипп Киркоров навестил одноклассницу во время поездки в Донбасс

Уход за колеусом: почему растение теряет листья

1:27
Садоводство

Листья колеуса отличаются разнообразием расцветок и оттенков: от зелёного и белого до розовато-кремового, малинового, бордового, жёлто-коричневого и фиолетового.

Колеус
Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Колеус

Узор на них может быть самым разным: контрастная кайма, мраморный рисунок, крапинки, пятна, разводы или полоски с переливами.

У крупнолистных сортов колеуса листовые пластинки достигают 15 см в длину, тогда как большинство комнатных гибридов имеют более мелкие листья.

Для сохранения яркой окраски листьев колеусу необходимо хорошее освещение. При недостатке света стебли вытягиваются, а листья бледнеют. Летом на южных окнах рекомендуется немного затенять растение, чтобы избежать ожогов на листьях.

Колеус — влаголюбивое растение. В период активного роста, весной и летом, его следует поливать регулярно и обильно, но так, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Зимой колеус практически не растёт, поэтому полив можно сократить, но почва не должна пересыхать. О недостатке полива растение сигнализирует повисшими листьями.

Если уход за колеусом небрежный и поливы нерегулярные, то растение может потерять листья. Для полива лучше использовать слегка тёплую воду.

Уточнения

Ко́леус — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae). 

Автор Ситора Чаевская
Ситора Чаевская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Обсудить
Сейчас читают
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад
Наука и техника
Загадочные саркофаги в Антарктиде: предупреждение, написанное миллионы лет назад Аудио 
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу
Здоровье
Как 10 000 шагов в день возможны без выхода на улицу Аудио 
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Авто
5 минут ожидания: можно ли уехать, если инспектор не подошёл
Популярное
Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада

Актёр Сергей Безруков рассказал о преображённом сериале "Бригада" с его участием.

Сергей Безруков анонсировал обновлённый сериал Бригада
В Китае заявили о консенсусе России и США насчёт доллара
Sohu: Россия и США пришли к неожиданному консенсусу насчёт доллара
Яна Рудковская показала сказочные интерьеры своего дома в новогоднем декоре
Пять минут в день на фигуру мечты: как короткая тренировка помогает худеть
Итоги года: климатическая конференция покинула Баку и переезжает на Амазонку Игорь Лавровский Сговор Зеленского, Трампа и Макрона: кто и зачем перекрыл газ из России в ЕС? Юрий Бочаров Что наступивший год готовит России: конец Гордиеву узлу Виктор Пахомов
Юрий Лоза высмеял тексты хитов Лазарева, Долиной, Киркорова на Песне года
Никакой шерсти и запаха: лучшие породы для аллергиков
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Юрий Лоза раскритиковал новый выпуск Песни года
Последние материалы
Стать в 2025 году стройнее и здоровее: избавьтесь от этих привычек, которые мешают похудеть
Бури января — что ждет метеозависимых людей в первый месяц 2025
Три сказочных автомобильных направления на новогодние праздники
Уход за колеусом: почему растение теряет листья
Эксперты рассказали, какие ретропоезда существуют в России
Мышечный шок: миф или эффективная стратегия
Эти сорта томатов удивят своим вкусом — не пропустите
Японцы ищут выход из долговой ямы через азартные игры
Кошачьи усы: сенсорный инструмент или украшение
Организация пространства для новорождённого в маленькой квартире
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.