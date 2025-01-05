Уход за колеусом: почему растение теряет листья

1:27 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Листья колеуса отличаются разнообразием расцветок и оттенков: от зелёного и белого до розовато-кремового, малинового, бордового, жёлто-коричневого и фиолетового.

Фото: commons.wikimedia.org by Tom Murphy VII, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Колеус

Узор на них может быть самым разным: контрастная кайма, мраморный рисунок, крапинки, пятна, разводы или полоски с переливами.

У крупнолистных сортов колеуса листовые пластинки достигают 15 см в длину, тогда как большинство комнатных гибридов имеют более мелкие листья.

Для сохранения яркой окраски листьев колеусу необходимо хорошее освещение. При недостатке света стебли вытягиваются, а листья бледнеют. Летом на южных окнах рекомендуется немного затенять растение, чтобы избежать ожогов на листьях.

Колеус — влаголюбивое растение. В период активного роста, весной и летом, его следует поливать регулярно и обильно, но так, чтобы вода не застаивалась в поддоне. Зимой колеус практически не растёт, поэтому полив можно сократить, но почва не должна пересыхать. О недостатке полива растение сигнализирует повисшими листьями.

Если уход за колеусом небрежный и поливы нерегулярные, то растение может потерять листья. Для полива лучше использовать слегка тёплую воду.

Уточнения

Ко́леус — род растений семейства Яснотковые (Lamiaceae).

