Уникальный декоративный цветок: всё, что нужно знать о маранте

Маранта — многолетнее травянистое растение с красивыми узорчатыми листьями, которое завоевало популярность благодаря своей декоративности и способности адаптироваться к условиям домашнего выращивания. Название растения дано в честь венецианского медика Барталомео Маранты. Народное прозвище — "10 заповедей" — связано с пятнами на листьях одного из видов, который особенно популярен в Англии.
Маранта родом из болотистых лесов Центральной и Южной Америки. Её листья имеют уникальную способность: при благоприятных условиях они располагаются горизонтально, а в неблагоприятных — поднимаются вверх, словно "молятся".
Свет: яркий рассеянный свет или полутень. Маранта терпима к затенению, но её листья теряют насыщенность окраски при недостатке света.
Температура: летом +22…+24 °C, зимой +18…+20 °C. Растение не переносит сквозняков и резких перепадов температуры.
Полив: обильный, с использованием мягкой тёплой воды. Осенью и зимой частоту полива уменьшают, позволяя верхнему слою почвы подсыхать.
Влажность воздуха: высокая. Регулярное опрыскивание и размещение на поддоне с влажной галькой или мхом помогут создать комфортные условия.
Маранта требует регулярного опрыскивания, особенно зимой, если рядом с растением работают отопительные приборы. Для поддержания декоративности листья можно очищать под душем. Пересадка проводится каждые 2 года весной. Для посадки используют слабокислую почву с добавлением дренажа. Подкармливают растение весной и летом 1 раз в 2 недели органическими и минеральными удобрениями.
Маранта легко размножается делением куста во время пересадки или черенками. Черенки помещают в воду или влажный субстрат, где они укореняются в течение 5-6 недель. Укоренение происходит быстрее при высокой влажности и температуре около +20 °C.
Желтеют и сохнут листья: нехватка влаги и низкая влажность воздуха. Требуется увеличение поливов и опрыскивание.
Скручивание и опадание листьев: слишком сухой воздух или поражение паутинным клещом.
Загнивание стеблей и листьев: результат переувлажнения и низкой температуры.
При правильном уходе маранта станет украшением любого интерьера, а её неприхотливость делает её идеальной для начинающих цветоводов.
Мара́нта (лат. Maranta) — род растений семейства Марантовые (Marantaceae), произрастающих в тропической Америке.
Анис — это семена многолетнего растения, которое впервые начали выращивать в Египте и на Ближнем Востоке около 2000 года до нашей эры. Позже его завезли в Европу благодаря целебным свойствам.