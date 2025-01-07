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Уникальный декоративный цветок: всё, что нужно знать о маранте

2:51
Садоводство

Маранта — многолетнее травянистое растение с красивыми узорчатыми листьями, которое завоевало популярность благодаря своей декоративности и способности адаптироваться к условиям домашнего выращивания. Название растения дано в честь венецианского медика Барталомео Маранты. Народное прозвище — "10 заповедей" — связано с пятнами на листьях одного из видов, который особенно популярен в Англии.

Маранта
Фото: flickr.com by Cliff, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Маранта

Маранта родом из болотистых лесов Центральной и Южной Америки. Её листья имеют уникальную способность: при благоприятных условиях они располагаются горизонтально, а в неблагоприятных — поднимаются вверх, словно "молятся".

Условия выращивания

Свет: яркий рассеянный свет или полутень. Маранта терпима к затенению, но её листья теряют насыщенность окраски при недостатке света.

Температура: летом +22…+24 °C, зимой +18…+20 °C. Растение не переносит сквозняков и резких перепадов температуры.

Полив: обильный, с использованием мягкой тёплой воды. Осенью и зимой частоту полива уменьшают, позволяя верхнему слою почвы подсыхать.

Влажность воздуха: высокая. Регулярное опрыскивание и размещение на поддоне с влажной галькой или мхом помогут создать комфортные условия.

Уход за марантой

Маранта требует регулярного опрыскивания, особенно зимой, если рядом с растением работают отопительные приборы. Для поддержания декоративности листья можно очищать под душем. Пересадка проводится каждые 2 года весной. Для посадки используют слабокислую почву с добавлением дренажа. Подкармливают растение весной и летом 1 раз в 2 недели органическими и минеральными удобрениями.

Размножение

Маранта легко размножается делением куста во время пересадки или черенками. Черенки помещают в воду или влажный субстрат, где они укореняются в течение 5-6 недель. Укоренение происходит быстрее при высокой влажности и температуре около +20 °C.

Проблемы и их решение

Желтеют и сохнут листья: нехватка влаги и низкая влажность воздуха. Требуется увеличение поливов и опрыскивание.

Скручивание и опадание листьев: слишком сухой воздух или поражение паутинным клещом.

Загнивание стеблей и листьев: результат переувлажнения и низкой температуры.

При правильном уходе маранта станет украшением любого интерьера, а её неприхотливость делает её идеальной для начинающих цветоводов.

Уточнения

Мара́нта (лат. Maranta) — род растений семейства Марантовые (Marantaceae), произрастающих в тропической Америке.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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