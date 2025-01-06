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Главные правила севоооборота. Соблюдайте их, чтобы получать богатый урожай

1:08
Садоводство

Смена места

После того, как одна культура (например, помидоры) закончит расти на участке, сделайте так, чтобы она поменялась местами с другой культурой (например, фасолью) на следующий год. Это помогает сохранить почву здоровой.

Дача - panoramio (9)
Фото: commons.wikimedia.org by kuznetsov_anton, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Дача - panoramio (9)

Смена растений

Не позволяйте одному и тому же семейству растений оставаться на одном месте слишком долго. Если в этом году у вас была морковь, попробуйте посадить что-то отличное от семейства морковных (например, салат) в следующем году.

Азотфиксаторы

Некоторые растения, такие как горох и фасоль, обладают сверхспособностью. Они могут захватывать азот из воздуха и вносить его в почву, что делает ее более подходящей для других растений.

Остерегайтесь вредителей

Вредители могут освоиться, если каждый год будут расти одни и те же растения. 

Дайте почве передохнуть

Смена культур дает почве передышку и помогает ей оставаться сильной.

Покровные культуры

Иногда давайте почве отдыхать с помощью покровных культур, таких как клевер.

 

Уточнения

Севооборо́т (устар  «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

Автор Ксения Заярнюк
Ксения Заярнюк — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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