Главные правила севоооборота. Соблюдайте их, чтобы получать богатый урожай

1:08 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Смена места

После того, как одна культура (например, помидоры) закончит расти на участке, сделайте так, чтобы она поменялась местами с другой культурой (например, фасолью) на следующий год. Это помогает сохранить почву здоровой.

Смена растений

Не позволяйте одному и тому же семейству растений оставаться на одном месте слишком долго. Если в этом году у вас была морковь, попробуйте посадить что-то отличное от семейства морковных (например, салат) в следующем году.

Азотфиксаторы

Некоторые растения, такие как горох и фасоль, обладают сверхспособностью. Они могут захватывать азот из воздуха и вносить его в почву, что делает ее более подходящей для других растений.

Остерегайтесь вредителей

Вредители могут освоиться, если каждый год будут расти одни и те же растения.

Дайте почве передохнуть

Смена культур дает почве передышку и помогает ей оставаться сильной.

Покровные культуры

Иногда давайте почве отдыхать с помощью покровных культур, таких как клевер.

Уточнения

Севооборо́т (устар «многополье») — это практика выращивания ряда различных видов сельскохозяйственных культур на одной и той же территории в течение нескольких вегетационных сезонов.

