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Гиппеаструм на подоконнике: секреты идеального цветения

2:18
Садоводство

Гиппеаструм — это многолетнее луковичное растение из семейства амариллисовых, завоевавшее популярность благодаря своим крупным и ярким цветкам. Родиной гиппеаструма являются тропики и субтропики Америки. Его разнообразные сорта и неприхотливость делают это растение любимцем цветоводов.

Гиппеаструм
Фото: commons.wikimedia.org by Designed by Freepik
Гиппеаструм

Для успешного выращивания гиппеаструма необходимо обеспечить яркий рассеянный свет. Южные и юго-западные окна отлично подходят для этого. Температурный режим варьируется: в период роста и цветения растению комфортно при +17…+25 °C, а с октября по январь, во время покоя, температура должна быть снижена до +10…+12 °C.

Полив требует особого внимания. В начале вегетации он должен быть умеренным, а с появлением цветоноса — обильным, но важно избегать застоя воды. Лучше всего использовать нижний полив, чтобы вода не попадала на луковицу. Повышенная влажность воздуха гиппеаструму не нужна, он хорошо чувствует себя при обычной влажности помещения.

Подкормка проводится дважды в месяц. В начале вегетации подойдут удобрения для лиственных растений, а во время цветения — для цветущих. Период покоя с октября по январь требует полного прекращения полива и содержания растения в прохладном месте.

Пересаживают гиппеаструм раз в 3–4 года, когда луковица заполняет горшок. Луковицу заглубляют наполовину, а почву обеспечивают хорошим дренажем. Размножение возможно семенами, дочерними луковицами или делением.

Проблемы с гиппеаструмом могут возникнуть из-за отсутствия цветения. Это может быть связано с нехваткой питательных веществ, отсутствием периода покоя или слишком большим горшком. Вредители, такие как щитовки, тля или паутинные клещи, также могут повредить растение. Среди болезней распространены пероноспороз и красная гниль.

При правильном уходе гиппеаструм ежегодно радует своими потрясающими цветами, превращая любой интерьер в настоящую оранжерею.

Уточнения

Гиппеа́струм (лат. Hippeástrum) — род растений семейства Амариллисовые (Amaryllidaceae). Род включает около 90 видов.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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